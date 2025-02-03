敘利亞汽車炸彈案至少19死 阿塞德垮台後最致命攻擊

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（中央社大馬士革3日綜合外電報導）醫院工作人員表示，敘利亞北部城市曼比季郊區今天發生汽車炸彈攻擊事件，造成至少19人死亡、10多人受傷，成為敘利亞前總統巴夏爾．阿塞德垮台後死傷最慘重的攻擊事件。

美聯社報導，汽車炸彈在曼比季（Manbij）郊區一輛載有多為女性農工的車輛旁爆炸。

醫院護理師阿瑪德（Mohammad Ahmad）告訴美聯社，死者包括18名女性和1名男性。根據當地救援組織「敘利亞民防」（Syria Civil Defense）說法，另有15名女性受傷，其中有些人傷勢危急。

目前還沒有組織宣稱犯下爆炸案。

敘利亞民防副主任穆斯塔法（Munir Mustafa）指出，這已是1個多月內曼比季發生的第7起汽車炸彈攻擊。

自敘利亞前總統巴夏爾．阿塞德（Bashar Assad）去年12月垮台後，位於阿勒坡省（Aleppo）東北部的曼比季仍持續發生暴力事件。

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土耳其支持的「敘利亞國民軍」（Syrian National Army）與美國支持的「敘利亞民主力量」（Syrian Democratic Forces）衝突不斷。

「敘利亞國民軍」去年12月初在敘利亞反抗軍以閃電攻勢推翻巴夏爾．阿塞德期間，從「敘利亞民主力量」手中奪取了曼比季。（譯者：王嘉語/核稿：劉淑琴）1140203