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川普訪波灣國家開路 輝達超微等科技業AI大單入袋

2025/5/14 09:59
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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國總統川普出訪波斯灣國家，首先獲得沙烏地阿拉伯承諾對美投資6000億美元後，多家美國科技大廠今天公布在中東達成人工智慧（AI）交易。

路透社報導，在幾件最大宗交易中，輝達（Nvidia）宣布將出售沙烏地數十萬枚AI晶片，首批1萬8000枚最新Blackwell晶片將交付沙烏地主權財富基金甫成立的AI新創公司Humain；超微（AMD）也宣布與Humain達成交易，表示已建立100億美元合作關係。

川普中東之行今天啟動，在沙烏地鋪紅毯歡迎下，首先與這個石油大國簽署戰略經濟協議。他此行目的在於招攬數以兆計美元投資。

這些交易將雙向進行。

白宮指出，沙國企業DataVolt將在美國針對AI資料中心和能源基礎設施投資200億美元。

白宮表示，Alphabet旗下谷歌（Google）、DataVolt、甲骨文（Oracle Corp）、賽富時（Salesforce Inc）、超微和優步（Uber）將在美國和沙烏地投資800億美元於尖端變革性技術，但未詳述內容。

川普15日將訪問阿拉伯聯合大公國，「紐約時報」（New York Times）昨天報導，川普政府已接近達成協議，將允許阿聯購買大量輝達AI晶片。

沙烏地正致力於降低對石油收入的依賴，希望將國家定位為AI樞紐，以及美國以外的AI中心。

沙烏地王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）昨天成立Humain，負責開發和管理沙烏地AI技術。

輝達和Humain說，他們將利用輝達平台，將沙烏地打造為AI、圖形處理器（GPU）雲端運算和數位轉型的全球領頭羊。

兩家企業聯合聲明指出，他們未來5年將興建容量高達500百萬瓦（megawatts）AI工廠，將包含「數十萬枚」輝達最先進的GPU。

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在超微和Humain協議方面，則包括計劃投資高達100億美元，在5年內建置500百萬瓦AI硬體設施。

Humain由沙烏地實際領導者、王儲穆罕默德．沙爾曼擔任董事長，將以公共投資基金運作，未來將提供AI服務和產品，包括資料中心、AI基礎設施、雲端容量和先進的AI模型等。（譯者：徐睿承/核稿：劉文瑜）1140514

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