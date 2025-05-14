美國敘利亞領袖睽違25年會面 川普解除所有制裁

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（中央社利雅德14日綜合外電報導）美國總統川普今天先出人意表宣布取消對敘利亞的所有制裁，之後與敘利亞臨時總統夏拉會面，敦促他與敘利亞夙敵以色列關係正常化。

法新社報導，川普訪問沙烏地阿拉伯首都利雅德期間會見夏拉（Ahmed al-Sharaa），成為25年來與敘利亞領導人會面的首位美國總統。

曾是伊斯蘭主義游擊隊員、聖戰分子的夏拉過去也曾在美國通緝名單上，他去年12月引領反對勢力推翻長期執政的敘利亞前總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）。

身穿相同顏色西裝的夏拉和川普握手時，一旁還有沙烏地事實上的統治者、王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman），力挺當前大馬士革政府的土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）也以視訊方式與會。

土耳其和沙烏地都提倡與敘利亞和解，但川普與以色列卻因此再度不同調。以色列對夏拉抱持悲觀立場，還為削弱長期敵對的敘利亞軍力而升高襲擊。

白宮表示，川普要求夏拉加入部分波斯灣阿拉伯國家簽署的所謂「亞伯拉罕協議」（Abraham Accords），與以色列關係正常化。

白宮指出，川普同時要求夏拉驅逐巴勒斯坦好戰分子、要求外國戰士離境，並且將關押激進聖戰團體伊斯蘭國（Islamic State）被捕成員的營地納入掌控。相關營地目前由土耳其反對的庫德族武裝分子控制。

敘利亞外交部稱許這是「歷史性」會晤，不過沒有提到亞伯拉罕協議。敘利亞國營媒體在報導中也沒有提到與以色列關係正常化的議題。

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川普和夏拉長達半小時的會面比預期時間長。川普會後表示，阿塞德時代實施的制裁「真的讓敘利亞陷入癱瘓」。

他對波斯灣阿拉伯領袖演說時指出：「無論如何，這都不是件容易的事，但這也讓他們有很好、很大的機會。我很榮幸能夠這樣做。」（譯者：何宏儒/核稿：陳政一）1140514