川普2.0海外首訪抵沙國 波灣行將著眼重大商業協議

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（中央社利雅德13日綜合外電報導）展開這個任期海外首訪的美國總統川普今天抵達波斯灣之行首站沙烏地阿拉伯，受到盛大歡迎。儘管在若干中東熱門議題上恐難有進展，川普著眼敲定一些重大商業協議。

法新社報導，川普此行將走訪波斯灣3個油藏豐富君主政體沙烏地、卡達和阿拉伯聯合大公國。川普總統座機空軍一號（Air Force One）在沙烏地噴射戰鬥機護衛下降落首站利雅德。

步出機艙門的川普在機門旁揮動握緊的右拳，然後步下階梯，接受沙烏地事實上的統治者、王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）在機坪親自迎接。

美國總統川普展開這個任期的海外首訪，13日抵達利雅德，沙國王儲穆罕默德．沙爾曼於機坪親自迎接。（美聯社）

川普稍後將在利雅德一場投資論壇中發表演說，包括友人暨白宮顧問馬斯克（Elon Musk）在內的美國商界領袖料將出席。

川普率先出訪波斯灣國家、而不是傳統西方盟邦的決定凸顯在地緣政治上，以及在川普事業版圖上，波斯灣國家的重要性正與日俱增。

沙烏地也是川普8年前首任海外首訪首站，當時他手摸發光球體、並且參與沙烏地傳統劍舞的畫面，都讓人留下深刻印象。

川普和沙烏地關係匪淺，與前總統拜登上任初期對利雅德避而遠之的作風形成鮮明對比；當時美國情報判定穆罕默德．沙爾曼下令殺害沙烏地異議記者哈紹吉（Jamal Khashoggi），拜登曾經表示穆罕默德．沙爾曼應該為哈紹吉之死負責。

2018年哈紹吉慘案令人毛骨悚然，沙烏地自此積極致力於洗刷惡名，從放寬對於女性的限制、到追求新領域的創新諸如人工智慧等，不一而足。

利雅德也愈來愈善於發揮外交影響力，為美國提供了一個與烏克蘭和俄羅斯進行談判的中立場所。

卡達和阿聯也一直尋求在國際事務中發揮巨大作用，例如美國斡旋以外交途徑解決以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯（Hamas）之間的衝突，卡達一直扮演中間人角色。

不過，川普此行焦點很可能會放在敲定商業協議上，而不是外交事務。

沙烏地力爭成為川普新任期海外首訪首站，穆罕默德．沙爾曼承諾將向美國的貿易與投資投入高達6000億美元的資金。

根據沙烏地官員，利雅德將會力爭取得最新型的美國F-35戰鬥機，以及價值數以十億美元計的最先進防空系統。

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該名消息人士告訴法新社：「我們將會以在川普任期內交付作為條件。」

雖然川普和拜登都急於看到沙烏地承認以色列；不過，沙、以關係正常化議題不太可能成為川普此行重點，因為利雅德堅持，惟有建立巴勒斯坦國，才有可能達成這項協議。（譯者：何宏儒/核稿：嚴思祺）1140513