亂入美衛生部長聽證會 知名冰淇淋品牌創辦人被驅逐[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓14日綜合外電報導）美國知名冰淇淋品牌Ben & Jerry's聯合創辦人、長年參與進步派活動的柯恩被逐出聯邦參議院聽證會後告訴法新社，他今天代表數以百萬計對加薩「大屠殺」不滿的美國人發聲。

法新社報導，74歲的柯恩（Ben Cohen）與一群抗議者打斷衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）關於衛生部預算提案的證詞，令小羅勃甘迺迪大吃一驚。

在議員討論削減針對低收入戶的「醫療補助」（Medicaid）同時，這位商人和慈善家高喊「國會出資製造炸彈殺害加薩兒童」，結果被國會警察戴上手銬帶離現場。

他被帶走時，敦促參議員向以色列施壓，讓食物送到「飢餓的孩子」手中。

柯恩獲釋後受訪表示：「事情已經到了我們必須採取行動的地步。」他說，美國批准向以色列提供「價值200億美元的炸彈」，國內的社會計畫卻遭到壓縮，這「令人震驚」。

透過 Google News 追蹤中央社

他說：「大多數美國人都痛恨正在發生的事情，痛恨我們國家用我們的錢、以我們的名義所做的一切。」

皮尤研究中心（Pew Research Center）上月民調顯示，美國民眾對以色列的觀感日益轉趨負面，尤以民主黨人為甚。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1140515