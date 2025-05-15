川普訪中東之際 以色列加強轟炸加薩至少80人喪命

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（中央社開羅14日綜合外電報導）美國總統川普訪問中東之際，以色列加強轟炸行動，加薩走廊（Gaza Strip）當地衛生機關表示，以色列軍方今天對加薩走廊各地發動空襲，造成至少80名巴勒斯坦人喪命。

路透社報導，醫護人員表示，包括婦孺在內多數死者都是在以色列對加薩北部賈巴利亞（Jabalia）一帶住家進行空襲時喪命。

以色列軍方今天稍晚對加薩市多個地區民眾發布新的撤離命令，迫使數以千計巴勒斯坦人離開他們的避難場所。

根據以色列軍方公布的地圖，收到撤離警告的受威脅區域包含幾間學校和最大的西法醫院（Shifa Hospital）。

目擊者和醫護人員表示，撤離命令發布後不久，以色列軍機便對加薩市內目標發動數輪空襲。

以色列軍方並未立即置評，表示正在查證相關消息。

在賈巴利亞空襲中痛失親人的莫克貝爾（Hadi Moqbel）說：「我們跑來，看到地上的屍塊，婦孺被殺害，還有嬰兒被殺死，他的頭像花一樣被炸開…他才兩個月大呀。」

以色列媒體今天援引安全官員說法報導指出，他們認為巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）軍事領袖辛瓦（Mohammad Sinwar）和其他高階官員已經在昨天的空襲中身亡。

以色列軍方稱這波空襲目標是以軍所稱設於加薩南部城市汗尤尼斯（Khan Younis）歐洲醫院（European Hospital）下方的指揮與控制碉堡。

巴勒斯坦人希望川普此行訪問沙烏地阿拉伯、卡達和阿拉伯聯合大公國，能夠施壓減少暴力。哈瑪斯12日釋放已知最後一名在押的美國人質亞歷山大（Edan Alexander）。

哈瑪斯今天表示，以軍持續的攻擊顯示，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）想要「升高侵略和對平民的屠殺，以破壞（停火）的努力作為」。以色列則將這場持續的戰爭歸咎於哈瑪斯。

法新社報導，釋放加薩在押人質的談判一直在進行，最新談判地點在卡達首都杜哈（Doha），川普今天正在當地進行訪問。

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）今天在遭占領的約旦河西岸（West Bank）表示，他希望「不計代價」讓加薩停火，並指控尼坦雅胡「出於個人因素」想讓戰爭持續下去。

67名曾遭哈瑪斯扣押在加薩，如今已經獲釋的人質在致尼坦雅胡並寄給川普和川普特使魏科夫（Steve Witkoff）的信中呼籲促成「談判協議」，以換回目前仍被扣押的所有人質。

信件寫道：「以色列社會大多數的人都希望人質回家，即使代價是停止軍事行動。」

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根據以色列統計，哈瑪斯2023年10月7日帶頭攻擊以色列南部社區，造成約1200人喪命、251人被扣押在加薩作為人質，以色列隨後出於報復入侵加薩。

根據加薩當地衛生官員說法，以色列的軍事行動則已殺害逾5萬2900名巴勒斯坦人。援助團體和國際機構表示，以軍的行動已迫使加薩瀕臨饑荒邊緣。（譯者：李佩珊/核稿：陳昱婷）1140515