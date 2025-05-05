以色列媒體：以國安全內閣批准擴大加薩攻勢

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社耶路撒冷5日綜合外電報導）以色列公共廣播公司（Kan）今天引述知情消息人士的說法報導，以色列總理尼坦雅胡的安全內閣已批准，針對加薩走廊的巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯逐步擴大攻勢。

路透社報導，以色列國防軍總參謀長薩米（Eyal Zamir）昨天透過聲明表示，軍方已開始向數以萬計後備軍人發出徵召令，計劃擴大在加薩走廊（Gaza Strip）的戰事。

伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」（Houthi）昨天向以色列發射1枚飛彈，有部分落在以國主要門戶班古里昂機場（Ben Gurion Airport）附近。幾個小時之後，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在社群媒體X發布影片表示，他將召集安全內閣會議商討加薩走廊戰爭的「下一階段」。

根據以色列軍方的聲明，薩米告訴部隊：「我們正在加強施壓，目標是帶回我們的人民（人質）和擊敗哈瑪斯（Hamas）。」

美國支持的以哈停火協議僅維持2個月便破裂，以色列今年3月在加薩走廊重啟地面行動。

以色列新消息報網站（Ynetnews）今天報導，安全內閣也批准了在加薩走廊分發援助物資的新計畫，但目前尚不清楚物資何時能獲准進入當地。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

以色列控制加薩走廊約1/3的土地，如今面臨日益高漲的國際壓力，要求以國對援助解除3月起實施的封鎖。

以色列則為封鎖行動辯護，稱哈瑪斯奪取原本要提供給平民的援助物資，將物資留給自己的戰士或轉賣，但哈瑪斯否認這些指控。（譯者：屈享平/核稿：洪培英）1140505