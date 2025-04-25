加薩再遭空襲釀55死 以色列軍方揚言擴大攻擊規模

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（中央社加薩市24日綜合外電報導）加薩走廊救援隊伍及醫護人員表示，以色列今天的空襲造成至少55人死亡。以色列軍方更威脅，如果不盡快釋放以方人質，將對加薩發動更大規模的攻勢。

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）2023年10月7日突襲以色列，殺害約1200人，並擄走約250人當人質；以色列隨後對哈瑪斯控制的加薩走廊（Gaza Strip）發起軍事行動。部分人質已經獲釋。

在各方斡旋下，雙方停火協議今年1月19日生效。但協議破裂後，以軍3月18日恢復在加薩的攻勢。

法新社報導，以色列國防軍總參謀長薩米（Eyal Zamir）今天視察在加薩的以色列部隊時揚言，若哈瑪斯不釋放剩餘人質，以色列將擴大對加薩的攻勢。

薩米說：「如果我們短期內在送還人質議題上看不到進展，我們將擴大活動，進行更大、更顯著的行動。」

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與此同時，以色列軍方又對加薩北部發布疏散令，計劃發動攻擊。

加薩民防機構在聲明中表示，今天稍早，北部加薩市（Gaza City）一戶人家的住宅被空襲夷為平地，造成該家庭6名成員死亡。（譯者：楊昭彥）1140425