以色列宣布擴大加薩安全地帶 示警將升高戰鬥
2025/4/12 21:47（4/12 22:11 更新）
（中央社耶路撒冷12日綜合外電報導）以色列國防部長卡茲今天宣布，軍方已經完成對位在加薩走廊南部拉法巿和甘尤尼斯巿之間新設「莫拉格走廊」（Morag Corridor）的接管工作。
法新社報導，卡茲（Israel Katz）在聲明中指出：「以色列國防軍（IDF）現在已經完成在拉法（Rafah）與甘尤尼斯（Khan Yunis）之間橫穿加薩的莫拉格軸（Morag axis）接管工作，使得費城路線（Philadelphi Route）和莫拉格之間的整個區域成為以色列的安全地帶。」
透過 Google News追蹤中央社
路透社報導，卡茲今天同時宣布，以軍計劃擴大在加薩走廊（Gaza Strip）大部分地區持續中的攻勢，警告居民撤離正在戰鬥的地區。
他在致加薩居民的聲明中說：「以色列國防軍的行動很快就會升高，擴大到加薩其他地區的大部分，你們必項從戰鬥區撤離。」（譯者：何宏儒/核稿：劉淑琴）1140412
- 以色列宣布擴大加薩安全地帶 示警將升高戰鬥2025/04/12 21:47
- 2025/04/02 20:08
- 2025/04/02 17:30
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
以色列持續攻擊加薩 10天內322兒童喪命