以色列持續攻擊加薩 10天內322兒童喪命

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（中央社記者施婉清開羅2日專電）以色列與哈瑪斯先前簽署的停火協議在3月第1階段結束後，以色列恢復對加薩攻擊。聯合國兒童基金會1日稱，過去10天內，以色列對加薩地區的軍事行動，已造成至少322名兒童死亡。基金會也要求以色列解除禁止人道援助進入加薩的命令。

埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導，以色列於休戰2個月後，3月18日恢復對加薩地區進行空襲轟炸行動，並派遣地面部隊重返加薩，發動新一輪地面攻擊。

聯合國兒童基金會1日發布聲明稱，以色列過去10多日的持續攻擊，已造成兒童死亡人數達322人，另有609名兒童受傷。這些傷亡人數包括3月23日因以色列攻擊加薩南部納塞爾醫院（Al Nasser Hospital）而遭受災難的兒童。而且這些兒童多數已流離失所，住在臨時帳篷或受損的房屋內。

以色列還自3月2日起，實施禁止人道援助進入加薩的命令。

聯合國兒童基金會強烈要求以色列解除此項禁令，並呼籲結束敵對行動，各方均遵守國際人道主義法規定的保護兒童義務。

聯合國兒童基金會執行董事羅素（Catherine Russell）說：「加薩停火，原本為加薩兒童帶來生存和復甦的希望；然而現在孩子們再次陷入死亡暴力和貧困的泥淖中。」

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聯合國兒童基金會提到，過去18個月來，這場以哈戰爭已讓15000多名兒童喪生，受傷的兒童也有34000多名，還有超過100萬名兒童反覆流離失所，遭受生命和生存權利瀕臨危險的巨大恐懼，並被剝奪接受家庭照護和教育的權利。

聯合國兒童基金會強調，現在加薩地區，食物、安全飲用水、住所和醫療服務日益稀缺。如果沒有這些基本物資，可能會加速擴大兒童營養不良、引發疾病，和其他原可預防的艱難狀況，使得兒童死亡人數不可避免地激增。（編輯：陳承功）1140402