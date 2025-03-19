以色列為何再攻加薩？專家：尼坦雅胡聲東擊西之計

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴黎18日綜合外電報導）以色列今天空襲加薩的行動，依分析家之見，有可能是施壓手段，迫巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」接受以方休戰條件，但也有可能是總理尼坦雅胡的自保之舉，藉此壓下國內紛紛擾擾。

法新社報導，以色列於破曉前對哈瑪斯（Hamas）控制的加薩走廊（Gaza Strip）發動襲擊行動，造成400多人喪生，為以哈1月19日停火協議生效以來最致命的襲擊行動。

1月19日生效的這份協議中止了雙方自2023年10月7日以來歷時15個月的戰爭，但協議已於今年3月1日到期，且第2階段的協議看似遙遙無期。

巴黎智庫「尚恩．喬瑞斯基金會」（Jean Jaures Foundation）中東問題專家哈爾法（David Khalfa）表示，以色列最新這波對加薩的襲擊行動，意在迫使哈瑪斯接受美國特使魏科夫（Steve Witkoff）提出的方案，「延長第1階段（協議），包括潛在的永久停火」以及釋放更多人質。

哈瑪斯目前尚未發動軍事回應。歐洲外交關係協會（European Council on Foreign Relations）高階政策研究員羅瓦特（Hugh Lovatt）認為，這是因為「哈瑪斯不希望被拖進另一場戰爭」。

尚恩．喬瑞斯基金會的哈爾法表示，哈瑪斯戰士可能會「放下手上的武器、藏起來…盡可能的銷聲匿跡，混在當地人群之中」。他補充說，但「如果以色列派遣地面部隊進入」，哈瑪斯戰士有可能「執行埋伏突襲行動」。

而以色列對加薩發動最新空襲的此時，總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）正面臨國內一連串政治危機。

一是尼坦雅胡的執政聯盟，在極右派的國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben Gvir）所屬黨派不滿1月停火協議、憤而退出後，強度已大不如前。

二是尼坦雅胡因涉貪而接受審判。他否認貪腐指控。

三是尼坦雅胡目前正試圖摘以色列國家安全局（Shin Bet）局長的烏紗帽，而此舉恐擴大以色列的政治危機。

在此背景之下，國際危機組織（International Crisis Group）高階以色列分析家桑尚（Mairav Zonszein）說：「以色列對加薩展開砲火攻勢第一秒鐘起，（國內）所有紛紛擾擾都變得不那麼高分貝，也不那麼急迫了。」

歐洲外交關係協會的羅瓦特說：「以色列持續加薩的戰火，是因為尼坦雅胡視其有利於自身政治利益」。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他說，以色列持續空襲下去恐殺害「好幾百甚至好幾千名的巴勒斯坦人，甚至殃及以色列人質」。

然而，即使如此，他說：「哈瑪斯仍無法如以色列聲稱或期望的那般，遭一舉殲滅或逐出加薩」。（譯者：蔡佳敏/核稿：張曉雯）1140319