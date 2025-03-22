加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
以巴衝突
國際反應
新聞專題
國際反應1/300
首頁 / 國際

德法英外長聯合聲明 籲立即恢復加薩停火

2025/3/22 09:37（3/22 12:48 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
以色列恢復對加薩空襲，當地滿目瘡痍。圖為20日從邊境望去，有加薩民眾在毀損的建築間行走。（路透社）
以色列恢復對加薩空襲，當地滿目瘡痍。圖為20日從邊境望去，有加薩民眾在毀損的建築間行走。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社柏林21日綜合外電報導）以色列軍方在加薩走廊（Gaza Strip）繼續推動重啟的攻勢，德國、法國與英國的外交部長今天晚上呼籲「立即恢復」加薩停火。

法新社報導，以色列本月18日對這個飽受戰火蹂躪的地區發動新一輪攻勢，破壞自1月19日停火以來取得的相對平靜。

德法英3國外長發表聯合聲明表示：「以色列恢復對加薩空襲，對加薩人民而言是往後倒退一大步。我們對平民傷亡狀況深感震驚，緊急呼籲立即恢復停火。」

以色列國防部長卡茲（Israel Katz）今天稍早揚言，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）若不釋放剩餘關押在加薩的人質，以色列將併吞加薩走廊部分地區。

德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）、法國外長巴霍（Jean-Noel Barrot）與英國外交大臣拉米（David Lammy）呼籲「有關各方重新展開談判，以確保停火全面落實並成為永久停火」。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

他們說，哈瑪斯必須釋放數十名仍關押在加薩走廊的人質，且哈瑪斯「不得再治理加薩或對以色列構成威脅」。

這3個盟國表示，以色列必須「充分遵守國際法」，讓援助物資運入加薩走廊。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1140322

#加薩
#加薩走廊
#哈瑪斯
#以色列
#德國
#貝爾伯克
#英國
#停火
#以哈戰爭
#拉米
延伸閱讀
以色列防長揚言併吞局部加薩 逼哈瑪斯釋放人質以色列為何再攻加薩？專家：尼坦雅胡聲東擊西之計與尼坦雅胡關係僵 以色列國安局長遭開除葉門叛軍發射飛彈 以色列軍方稱已攔截
貝爾伯克
歐盟替敘利亞募款 德國認捐107億川普稱澤倫斯基獨裁者 捷克總統續挺烏克蘭入北約
拉米
歐盟外交首長赴英 討論加強對俄施壓英能源大臣睽違8年訪中 擬邀中方訪英舉行氣候對話
國際反應
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
埃及譴責以色列空襲加薩 公然違反停火協議
17
更多編輯台推薦新聞：