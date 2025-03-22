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以色列防長揚言併吞局部加薩 逼哈瑪斯釋放人質

2025/3/22 08:29（3/22 10:18 更新）
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以色列國防部長卡茲揚言併吞加薩走廊部分地區。（中央社檔案照片）
以色列國防部長卡茲揚言併吞加薩走廊部分地區。（中央社檔案照片）
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（中央社耶路撒冷21日綜合外電報導）以色列國防部長卡茲今天揚言，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）若不釋放剩餘關押在加薩走廊（Gaza Strip）的以色列人質，他們就要併吞加薩走廊部分地區。

法新社報導，以色列本月18日恢復空襲加薩走廊，破壞這個飽受戰火蹂躪的巴勒斯坦自治區自1月19日停火協議生效以來相對的平靜。

知悉停火談判的巴勒斯坦消息人士今晚告訴法新社，哈瑪斯已收到埃及和卡達調停人員提案，內容提到「根據協定的時程」恢復停火以及互換人質和囚犯。

消息人士說，這項提案「包含人道援助進入」加薩走廊。以色列自本月2日以來封鎖通道。

以哈第1階段停火協議本月1日到期，以色列以間接談判後續停火卡關為由恢復大規模轟炸加薩。

加薩民防局表示，以色列今天空襲造成11人喪生，包括黎明前空襲奪3命，白天再釀8死。

加薩民防局昨天說，自以色列恢復轟炸以來已有504人喪生。

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卡茲（Israel Katz）今天在聲明中說：「我下令（軍隊）攻占更多加薩地區…哈瑪斯愈不願釋放人質，將失去愈多地盤，以色列將會併吞這些地區。」

卡茲也揚言，要是哈瑪斯不從，以色列將會「擴大加薩周圍緩衝區，藉由永久占領保護以色列平民區和軍人」。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1140322

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