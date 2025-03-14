加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
以巴衝突
以巴衝突
新聞專題
以巴衝突1/300
首頁 / 國際

傳美國以色列官員接觸東非3國 商討安置加薩巴勒斯坦人

2025/3/14 21:21（3/14 21:43 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為巴勒斯坦人11日走過加薩地區被摧毀的房屋。（路透社）
圖為巴勒斯坦人11日走過加薩地區被摧毀的房屋。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社耶路撒冷14日綜合外電報導）美聯社今天引述美國與以色列官員消息報導，美國和以色列已接觸3個東非國家的官員，以商討利用他們的領土安置來自加薩走廊的巴勒斯坦人。

美聯社引述美以官員消息報導，已就這項提議接觸蘇丹、索馬利亞與索馬利蘭官員。

不過蘇丹官員表示，他們反對美國的這項提議，索馬利亞與索馬利蘭官員則說，對於美以任何的接觸動作毫無所悉。

本月稍早，阿拉伯國家領導人同意埃及所提耗資530億美元（約新台幣1兆7468億元）的加薩重建計畫，避免當地巴勒斯坦人被迫遷離，這項計畫與美國總統川普（Donald Trump）所提的「中東蔚藍海岸」（Middle East Riviera）構想形成對比。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

過去17個月，以軍攻擊加薩造成數以萬計的人喪命。川普表示，住在當地的巴勒斯坦人應永久遷移至他處，後來提議由美國接管重建這塊滿目瘡痍的地區。

川普的計畫不但造成巴勒斯坦人更擔心他們會永遠失去家園，也遭到國際社會的廣泛反對。（譯者：曹宇帆/核稿：劉淑琴）1140314

延伸閱讀
美媒：美國和以色列欲將巴勒斯坦人遷至東非展開第2階段加薩停火談判？以哈雙雙釋正面訊息CNN：埃及提加薩重建計畫 排除讓哈瑪斯參與執政
川普
路透民調：逾半美國民眾擔憂川普與俄國走得太近中國反分裂法座談會 學者：對台基調不變
以巴衝突
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
美媒：美國和以色列欲將巴勒斯坦人遷至東非
197
更多編輯台推薦新聞：