傳美國以色列官員接觸東非3國 商討安置加薩巴勒斯坦人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社耶路撒冷14日綜合外電報導）美聯社今天引述美國與以色列官員消息報導，美國和以色列已接觸3個東非國家的官員，以商討利用他們的領土安置來自加薩走廊的巴勒斯坦人。

美聯社引述美以官員消息報導，已就這項提議接觸蘇丹、索馬利亞與索馬利蘭官員。

不過蘇丹官員表示，他們反對美國的這項提議，索馬利亞與索馬利蘭官員則說，對於美以任何的接觸動作毫無所悉。

本月稍早，阿拉伯國家領導人同意埃及所提耗資530億美元（約新台幣1兆7468億元）的加薩重建計畫，避免當地巴勒斯坦人被迫遷離，這項計畫與美國總統川普（Donald Trump）所提的「中東蔚藍海岸」（Middle East Riviera）構想形成對比。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

過去17個月，以軍攻擊加薩造成數以萬計的人喪命。川普表示，住在當地的巴勒斯坦人應永久遷移至他處，後來提議由美國接管重建這塊滿目瘡痍的地區。

川普的計畫不但造成巴勒斯坦人更擔心他們會永遠失去家園，也遭到國際社會的廣泛反對。（譯者：曹宇帆/核稿：劉淑琴）1140314