美媒：美國和以色列欲將巴勒斯坦人遷至東非

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（中央社記者施婉清開羅14日專電）美媒報導，美國和以色列已接觸東非三國（地區），欲將200萬加薩地區巴勒斯坦人遷至非洲；但蘇丹已拒絕此提議。埃及金字塔報報導，此舉反映出美、以仍持續試圖占有巴勒斯坦人民領土。

美聯社（AP）14日報導，匿名的美國和以色列官員獨家告知美聯社，美國與以色列已於2月開始聯絡蘇丹和索馬利亞（Somalia）政府，以及索馬利蘭（Somaliland）分離地區官員，表明如能使用他們國家地區的領土，來安置加薩地區的巴勒斯坦人，美國和以色列將從財政、外交和安全等方面提供支援給他們做為回報。

報導指出，蘇丹政府稱已拒絕此項提議，而索馬利亞和索馬利蘭政府則表示不知道此事。

阿拉伯電視台（Alarabiya News）報導，美國白宮和國務院，以及蘇丹外交部都尚未回應路透社的提問，另外，索馬利亞和索馬利蘭政府官員則表示，未接聽路透社致電。

蘇丹正經歷一場毀滅性內戰，境內已有1200萬人民流離失所，且飢荒肆虐。

阿拉伯世界各國領袖方於3月4日在埃及召開「阿拉伯峰會」，並一致通過一項由埃及提議的加薩重建計畫（峰會稱為「阿拉伯計畫」（Arab Plan）。此計畫強調「加薩三不說」：不使巴勒斯坦人離開加薩；不許以色列控制加薩；不由哈瑪斯繼續治理加薩。

法國、德國、義大利、英國外交首長表示支持此項將耗資530億美元的阿拉伯計畫。

然而，此計畫遭到以色列和美國總統川普拒絕，因明顯與美國總統川普眼中的「中東蔚藍海岸」（Riviera of the Middle East）願景背道而馳。川普的建議是由埃及和約旦接收巴勒斯坦人，並由美國接管和重建加薩這片已被以色列持續15個月空襲轟炸而完全摧毀的地區。

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埃及媒體金字塔報（Al Ahram）稱，美、以與東非三國接觸，顯示出他們並未放棄實施受國際譴責，並會引發嚴重法律道德問題的川普的加薩接管計畫，仍持續試圖占有巴勒斯坦人民領土，以及斷絕讓巴勒斯坦人落地生根的願望。

據加薩衛生官員稱，自2023年10月7日以哈戰爭爆發以來，加薩地區已有超過4萬8000多名以婦孺為主的巴勒斯坦人民死於以色列空襲轟炸。（編輯：高照芬）1140314