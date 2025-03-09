展開第2階段加薩停火談判？以哈雙雙釋正面訊息

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（中央社開羅8日綜合外電報導）以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）今天雙雙透露，他們準備好展開下一階段停火談判工作。目前多方正推動以哈協商，好讓1月開始的42天休兵能夠延續下去。

綜合路透社和法新社報導，哈瑪斯表示，有展開第2階段停火談判的「正面跡象」，但未進一步說明。以色列則是在接受斡旋人員邀請之後，表示10日將派遣代表團至卡達杜哈（Doha）來推動協商。

埃及與卡達官員目前正聯手，盼能促成以哈下一階段的停火協議，以期為終結加薩戰爭鋪路。

哈瑪斯2023年10月7日突襲以色列南部，據以方說法造成約1200人喪生、251人遭擄為人質。以方隨後對哈瑪斯控制的加薩走廊展開報復性反擊，據加薩當地衛生機構說法，以色列15個月來的軍事行動造成逾4.8萬人死亡、幾乎全境人民均流離失所。

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以哈第1階段的加薩停火協議今年3月1日到期，6星期期間當地相對風平浪靜，並未恢復大範圍的敵對行動，且哈瑪斯釋放以色列人質，用以交換以色列釋放境內羈押的巴勒斯坦囚犯。

以色列先前表明希望第1階段停火協議延長實施至4月中旬；哈瑪斯則堅持進入第2階段，最終走向永久結束戰爭。（譯者：蔡佳敏/核稿：陳昱婷）1140309