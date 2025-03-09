加薩支持者破壞川普渡假村 男子爬大笨鐘挺巴勒斯坦

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦8日綜合外電報導）支持加薩走廊的抗議者今天在美國總統川普的蘇格蘭高球渡假村草坪用白漆噴下「加薩不容出售」字句，同日另有男子持巴勒斯坦旗幟爬上倫敦大笨鐘，當地入夜後他仍拒絕下來。

法新社報導，支持加薩走廊（Gaza Strip）的倡議人士不僅破壞川普（Donald Trump）豪華的登拜里（Turnberry）高球渡假村草坪，也在渡假村的俱樂部噴灑紅漆。

倡議團體「巴勒斯坦行動」（Palestine Action）表示，這是針對「美國政府宣稱要對加薩進行種族清洗的直接回應」。

川普上月提議由美國「接管」加薩走廊，將當地變成「中東蔚藍海岸」，同時讓巴勒斯坦居民重新安置於埃及或約旦。這項計畫引發國際社會反對與譴責。

巴勒斯坦行動在社群媒體指出：「當川普試圖把加薩視為自身財產對待，他應該知道，他自己的財產也在觸手可及之處。」

另一方面，根據英國警方，他們在格林威治標準時間今天上午7時不久後首次接獲報案，指有男子持巴勒斯坦旗幟爬上倫敦著名歷史性地標大笨鐘（Big Ben）。

這名男子光著腳，幾乎整天都待在離地好幾公尺的高空，有影片顯示他的腳似乎正在流血。

透過 Google News 追蹤中央社

談判人員登上消防車雲梯，並以大聲公和這名男子交談，但社群媒體上的影片顯示他說：「我會按照自己的意願下去。」

英國警方已封鎖包括西敏橋（Westminster Bridge）在內的周邊地區，英國國會大廈（Houses of Parliament）也取消了觀光導覽活動。（譯者：洪培英）1140309