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青年運動攻擊 逾7成掛美國旗船隻被迫繞行非洲南端

2025/3/24 09:04（3/24 09:43 更新）
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圖為去年2月，一艘船隻停留在紅海港口城市荷台達。（路透社）
圖為去年2月，一艘船隻停留在紅海港口城市荷台達。（路透社）
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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國國家安全顧問瓦爾茲今天表示，葉門叛軍青年運動的襲擊行動迫使3/4懸掛美國國旗的船隻須避開紅海，改採非洲南端這條航程又長又貴的路線。

法新社引述哥倫比亞廣播公司（CBS）「面對全國」（Face the Nation）節目採訪內容，瓦爾茲（Mike Waltz）說：「現在有75%懸掛美國國旗的船隻必須取道非洲南部外海航線，而非通行蘇伊士運河（Suez Canal）。」

他又說：「我們一艘驅逐艦上一次航行穿越那裡的海峽時，遭到23次攻擊。」

瓦爾茲表示，總統川普1月上任後首次對伊朗撐腰的青年運動（Huthi）發動空襲，「已消滅青年運動主要領導層」，包括其飛彈計畫負責人。

「我們攻擊他們的總部，也襲擊通訊節點、武器工廠，甚至他們部分的水上無人機生產設施。」

以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）在加薩走廊爆發戰爭以來，青年運動便鎖定往來的紅海船隻，藉此力挺巴勒斯坦人。他們說，美國近來對葉門的轟炸行動已造成50多人喪生。

沃爾茲在CBS節目中，痛批前朝拜登政府僅對青年運動發動「點狀襲擊」，導致「世界上最重要的海上通道之一關閉」。

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他又說：「川普總統和川普政府決定採取更加嚴厲、更強硬的舉措。」

倫敦證券交易所集團航運研究公司（LSEG Shipping Research）數據顯示，改採非洲南端海域往返歐洲亞洲，時間增1倍之外，還增加近100萬美元的成本。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1140324

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