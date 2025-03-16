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紅海危機持續 川普下令對葉門叛軍發動大規模攻擊

2025/3/16 05:05
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（中央社記者侯姿瑩華盛頓15日專電）美國總統川普（Donald Trump）今天表示，已下令美軍對葉門什葉派激進團體「青年運動」（Houthis）叛軍進行大規模攻擊。這個背後有伊朗撐腰的團體連月來封鎖紅海的商船交通。

川普今天下午在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文宣布，已下令美軍對葉門「青年運動」恐怖分子發動「果斷、強大的軍事行動」。

川普表示，在伊朗資助下，青年運動針對美國飛機發射飛彈，攻擊美軍及其盟友，這些攻擊行為不僅造成美國及世界經濟重大損失，還把許多無辜生命置於危險之中。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）引述一名國防官員表示，美國軍艦、軍機對葉門發動攻擊，鎖定雷達、空防據點及無人機發射地點等目標。繼先前通過此區域的商船及美軍遭受攻擊後，這次行動是打擊青年運動軍事能力一系列行動的開端。

川普表示，青年運動對美國船隻的攻擊「將不被允許」，「我們將動用壓倒性的致命武力，直到達成目標為止」。

他也向青年運動成員喊話，「你們的攻擊必須從今天起停止」，否則「前所未見的地獄將臨到你們身上」。

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川普同時呼籲伊朗，「必須立即停止對青年運動恐怖分子的支持。」

川普1月重返白宮後簽署行政命令，再次將青年運動叛軍列為「外國恐怖組織」，以為展開更具針對性的行動鋪路。（編輯：施施）1140316

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