川普關稅戰與紅海危機變數 航商4月運價看漲

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（中央社記者江明晏台北15日電）貨櫃三雄去年再度上演「航海王」傳奇，合計賺逾新台幣2500億元，展望2025年，業者表示，航運市況多變，緊盯關稅戰、紅海是否復航等變數，而陽明近期率先加收北美線運費，拉抬低檔市況，4月運價看漲。

回顧去年，受紅海危機船舶繞道航行，主要港口塞港效應，以及全球經濟成長帶動需求下，貨量、運價齊揚，貨櫃三雄上演營運大驚奇，去年合計獲利超過新台幣2500億元。

長榮去年歸屬母公司稅後淨利為1394.53億元，年增近3倍，每股盈餘（EPS）為64.87元，創歷史次高。陽明海運去年稅後淨利641.79億元，EPS為18.38元、萬海航運稅後淨利474.09億元，EPS為16.89元，均為歷史前幾高的成績單。

然而，今年貨櫃航運市場能否再延續高成長，許多業者都打了問號。首先觀察今年首季運價，上海集裝箱出口運價指數（SCFI）已連9周下跌，除了反映農曆年後的淡季效應，也因今年航運市場受美國關稅政策多變影響，觀望氣氛濃厚。

美國總統川普（Donald Trump）上任後，屢次對多國宣布多項關稅新政策；也傳出計劃向與中國有關的船隻收取停靠港口費用，並敦促盟友也採取類似措施。

貨櫃三雄普遍表示，2025年將繼續面臨美國關稅政策、俄烏戰爭及中東局勢等影響，特別是紅海航道的安全風險仍未解決，會積極調整航線、船隊配置，持續推動船隊優化與更新計畫，同時也加速區域航線布局與發展新興市場。

近期運價再吹漲風，外電報導，葉門胡塞組織再度恢復襲擊行經紅海的以色列船舶，紅海危機確定暫時無解，且陽明海運傳出開了「漲價第一槍」，已向客戶通知自4月1日加收附加費（GRI），遠東-北美線運價每40呎櫃漲2000美元，4月15日也預計再漲2000美元，以目前運價計算，漲幅估計達6成，市場也在觀察其他航商跟進腳步。

「運價再跌，就會跌破成本價」，貨攬業者指出，船商想在4月漲價，因價格持續低迷，合約很難簽，美西價格幾乎接近成本價，但淡季市場貨量不多，能漲多少也是問題。但由於疫情後船商「現金滿手」，如果運費出現現貨價低於合約價的「倒掛」現象，傾向採用停航來控制運價，不會出現為求現金流，殺價競爭的狀況。

而歐洲線方面，貨攬業者指出，今年變數比較大，過去一年因為紅海危機、關稅議題，大量貨物提前進口，致使今年貨量相對減少，後續要觀察航商航線維持繞行好望角的狀況，但由於近期運價偏低，4月初醞釀漲價。

台驊創辦人顏益財表示，美國的關稅政策，尤其是針對中國的「對等關稅」，將是今年航運市場的主要變數，未來航運市場將可能會改變長約簽署模式，從半年簽約變為季度協商。

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捷訊指出，由於美國關稅政策和中國的報復性關稅，2025年航運價格將上升，關稅成本，與員工、碼頭工人薪資，及船舶停泊費等都上升，尤其是遠東至美西的長約運價預計會上漲約300美元，漲幅估為20%。

另一方面，隨著新船下水高峰期逐漸過去，加上2025年起，歐盟將要求船舶遵循環保新規範，逐步加嚴排放標準，推動航運業進一步轉型為綠色燃料，國際海事組織（IMO）也預計於2027年徵收溫室氣體排放稅，都將促使船商加速淘汰老舊船舶，市場貨櫃運力供需會更趨向健康。（編輯：翟思嘉）1140315