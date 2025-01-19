青年運動：加薩停火期間 若打葉門必有後果

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社沙那18日綜合外電報導）伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」（Huthi）今天聲稱攻擊美國航艦，並警告，在即將到來的加薩停火期間若出現任何報復行動，都將產生「後果」。

青年運動在聲明中說：「葉門武裝部隊（Yemeni Armed Forces）警告紅海敵軍，加薩停火期間，任何針對我國的侵略行為都會造成後果。」

「他們將採取具體軍事行動來因應侵略，沒有上限也沒有任何限制。」

以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）42天停戰於格林威治時間19日6時30分（台北時間19日下午2時30分）展開。

加薩戰爭期間頻頻攻擊紅海船隻的青年運動表示，他們出動無人機和巡弋飛彈，瞄準杜魯門號（USS Harry S Truman）等「軍艦」。

青年運動在聲明中指出：「美國航空母艦被迫離開戰區。」

透過 Google News 追蹤中央社

2023年10月加薩戰爭爆發以來，作為伊朗「抵抗軸心」一環的青年運動，多次對以色列發動飛彈和無人機攻擊，聲稱聲援巴勒斯坦人。

他們也對紅海和亞丁灣（Gulf of Aden）的航運發起騷擾活動，嚴重擾亂了貿易路線。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1140119