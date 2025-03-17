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美國擴大空襲葉門叛軍 荷台達與焦夫省成攻擊目標

2025/3/17 21:06（3/17 21:38 更新）
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美軍15日在一處秘密基地發射飛彈。（美國中央司令部提供 via 路透社）
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（中央社杜拜17日綜合外電報導）伊朗扶植的葉門叛軍「青年運動」旗下電視台報導，美國今天空襲葉門港市荷台達與焦夫省，進一步擴大美國總統川普1月就職以來在中東規模最大的軍事行動。

馬西拉電視台（Al Masirah）報導，為回應青年運動（Houthis）對紅海國際船運的威脅，美國15日發動新一波空襲，今天又針對濱臨紅海的港市荷台達（Hodeidah）和首都沙那（Sanaa）以北的焦夫省（Al Jawf）發動攻擊。

青年運動衛生部發言人阿爾斯巴希（Anees Alsbahi）於16日表示，美國發動的空襲至少已造成53人喪生。他另於社群平台X發文稱，罹難者包括5名孩童與2名婦女，另有98人受傷。

過去10年來，青年運動掌控葉門大部分地區。自2023年11月開始，該組織頻繁攻擊行經葉門外海的船隻，影響全球貿易。

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青年運動發言人今天稍早透過電視發布聲明，稱該組織已針對目前在紅海的美國航空母艦杜魯門號（USS Harry S. Truman）打擊群發動第2次攻擊。

美軍空襲葉門之際，華府正加強對伊朗的制裁，同時設法迫使伊朗重返談判桌，以就其核計畫進行磋商。1名美國官員告訴路透社，空襲葉門的行動可能會持續數週之久。（譯者：曹宇帆/核稿：施施）1140317

美國空襲葉門港市荷台達與焦夫省，進一步擴大美國總統川普1月就職以來在中東規模最大的軍事行動。圖美國國防部。（中央社檔案照片）
美國空襲葉門港市荷台達與焦夫省，進一步擴大美國總統川普1月就職以來在中東規模最大的軍事行動。圖美國國防部。（中央社檔案照片）
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