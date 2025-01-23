葉門青年運動威脅安全 川普再列為外國恐怖組織

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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國白宮今天宣布，總統川普簽署行政命令，再次將伊朗撐腰的葉門什葉派激進團體「青年運動」（Houthis）叛軍列為「外國恐怖組織」。

法新社報導，川普在第一個任期尾聲曾簽令將青年運動列為外國恐怖組織，但前總統拜登於2021年就任時將青年運動從清單上除名。

拜登此舉是為回應一些援助組織的顧慮，他們擔心由於青年運動實際控制包括首都沙那（Sanaa）等廣大地區，他們必須跟青年運動打交道，不然就只能撤出葉門。

但2023年10月7日加薩走廊（Gaza Strip）戰事爆發數週後，青年運動開始攻擊紅海與亞丁灣航行船隻，聲稱此舉是為聲援巴勒斯坦人。

他們還稱美國與英國的利益為「合法目標」。

拜登政府為此，去年將正式名稱為「真主虔信者」（Ansar Allah）的青年運動重新列入「特別指定的全球恐怖分子」組織名單。

此一分類下的限制稍微寬鬆，仍允許人道援助物資送達這個飽受戰爭蹂躪的國家。

川普政府今天簽署行政命令，目的在重新為青年運動貼上更為嚴苛的外國恐怖組織標籤。

川普的行政命令指出，青年運動「對民用基礎設施發動多次攻擊，包括多次襲擊沙烏地阿拉伯的民用機場」，此外還「自2023年10月向以色列發射300多枚拋射物」。

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白宮在聲明中指出：「青年運動的活動威脅到美國在中東的平民與人員的安全、我們最親密區域夥伴的安全，以及全國海上貿易的穩定。」

這項命令可能需要數週時間才能生效。（譯者：屈享平/核稿：張曉雯）1140123