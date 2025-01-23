盧比歐與菲外長以色列總理通話 重申美堅定承諾

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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國國務卿盧比歐今天分別與菲律賓外交部長馬納羅及以色列總理尼坦雅胡通話，重申美方對這兩國的堅定承諾。

法新社報導，盧比歐（Marco Rubio）今天表示，美國在總統川普領導下，仍堅守對菲律賓的防衛承諾。

國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）表示，盧比歐與馬納羅（Enrique Manalo）通話時，「強調美國根據共同防禦條約對菲律賓的承諾如鋼鐵般堅定」。

盧比歐長期對中國採取鷹派立場，他談及北京當局在南海的「危險和破壞穩定行動」。

布魯斯說：「國務卿盧比歐表示，中華人民共和國的行為破壞區域和平與穩定且不符合國際法。」

此外，盧比歐今天也在電話中向尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）承諾堅定支持以色列。

布魯斯表示，盧比歐向尼坦雅胡「強調，維持美國對以色列的堅定支持是川普總統的優先要務之一」。

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她說，盧比歐也就以色列在打擊巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）和黎巴嫩真主黨（Hezbollah）方面的成就恭喜尼坦雅胡，並承諾將努力不懈地協助讓所有仍被扣押在加薩走廊（Gaza Strip）的人質獲釋。

以色列和哈瑪斯的停火協議本月19日開始實施，協議內容包括互相釋放人質和囚犯。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1140123