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沙國承諾對美貿易與投資 4年內擴大至6000億美元

2025/1/23 13:37
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（中央社利雅德23日綜合外電報導）沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）今天致電祝賀川普重返白宮，並表示沙國將大幅擴大對美國的投資與貿易。

根據沙國外交部聲明，這位沙國實質領導人與川普通話時，轉達其父親國王沙爾曼（King Salman）對他的祝賀。

穆罕默德．沙爾曼還表示，沙國將「在4年內把對美國的投資和貿易規模擴大至6000億美元（約新台幣19兆元），甚至可能更高」。

根據聲明，美國新任國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天與穆罕默德．沙爾曼通話時，討論了敘利亞、黎巴嫩、加薩（Gaza）以及「伊朗及其代理人帶來的威脅」。

盧比歐的發言人說：「他們也討論了美沙經濟夥伴關係的好處，以及在人工智慧（AI）等多個領域拓展雙方經濟的機會。」

在川普首次執政時，他積極拉攏沙烏地阿拉伯。沙國長期以來一直是美國重要的能源和安全夥伴。

根據路透社報導，川普在首任任期內與沙國等海灣國家建立密切關係。他卸任後，沙國向由其女婿兼前高階顧問庫許納（Jared Kushner）成立的公司投資了20億美元。

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川普20日就職後表示，如果沙國同意購買價值5000億美元的美國產品，他會考慮將沙國作為他首次外訪地點，這與他首任任期內的做法類似。

川普表示：「我上次與沙國這麼做，是因為他們同意購買價值4500億美元的美國產品。我說過，我願意這麼做，但你們得買美國產品，他們同意了。」他指的是2017年訪問沙國的情況。（譯者：陳昱婷/核稿：劉文瑜）1140123

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