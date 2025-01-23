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荷蘭總理：預計川普將繼續施壓 限制ASML設備銷往中國

2025/1/23 03:13
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（中央社瑞士達沃斯22日綜合外電報導）荷蘭總理史庫夫（Dick Schoof）今天表示，預計美國總統川普將繼續施壓，限制荷蘭企業艾司摩爾（ASML）將晶片製造設備銷往中國。

彭博（Bloomberg News）報導，美國以國家安全為由，希望遏止中國的晶片業發展，在美國施壓下，荷蘭持續限制ASML對中國的銷售。

史庫夫今天在瑞士達沃斯（Davos）接受彭博專訪時指出：「拜登政府曾強力施壓，而我預計川普政府也會以同樣方式施壓。」他指稱，在對中政策方面，美國與荷蘭立場「一致」。

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此外，史庫夫也提及：「關於ASML，我們目前每週都進行討論。」他還說：「我認為重要的是，我們由自己決定我們將怎麼施行（出口管制政策）。」

史庫夫表示，ASML對荷蘭經濟相當重要，而荷蘭希望確保此地位不會改變。（譯者：陳正健）1140123

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