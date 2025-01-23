川普要蒲亭二選一 不結束俄烏戰爭就面臨關稅制裁
2025/1/23 02:01
（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國總統川普（Donald Trump）今天揚言，若俄羅斯不達成協議結束與烏克蘭的戰爭，美國將對俄國進口商品徵收高額關稅並且實施制裁。
法新社及美國財經媒體CNBC報導，川普在社群媒體Truth Social寫道：「我不想傷害俄羅斯。我愛俄國人民，並且一直與總統蒲亭（Vladimir Putin）保持著非常好的關係。」
但川普也提及，俄羅斯的經濟正在衰退。他呼籲蒲亭「停止這場荒謬的戰爭」，並稱「情況只會變得更糟」。
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川普指出：「如果我們不盡快達成協議，我別無選擇，只能對俄羅斯和其他參與國售往美國的任何商品祭出高額稅收、關稅和制裁。」
他寫道：「讓我們結束這場戰爭吧，如果我是總統，這場戰爭就不會開始！我們可以用簡單的方法，也可以用困難的方法來做到這一點-而簡單的方法總是更好。」（譯者：陳正健）1140123
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