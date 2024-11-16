以色列球迷遇襲掀動盪 荷蘭官員辭職險釀出走潮

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（中央社海牙15日綜合外電報導）荷蘭上週發生街頭暴力事件，有以色列足球迷受傷，引發軒然大波。在荷蘭財政部副部長阿卡巴因內閣同僚疑似發言涉及種族歧視而辭職後，荷蘭右翼政府今天免於瓦解的命運。

法新社報導，阿卡巴（Nora Achahbar）今晚提出辭呈，荷蘭4黨聯合政府的領袖們展開危機談判。

以色列的特拉維夫馬加比（Maccabi Tel-Aviv）足球隊和阿姆斯特丹阿賈克斯隊（Ajax Amsterdam）本月7日比賽後，阿姆斯特丹街頭發生暴力事件，特拉維夫馬加比隊的支持者遭到攻擊，並短暫住院。

荷蘭總理史庫夫（Dick Schoof）說，攻擊者是「有移民背景」的男子，極右翼領袖懷爾德斯（Geert Wilders）也聲稱，攻擊者「全是穆斯林」，「多半是摩洛哥人」。

但荷蘭當局表示，特拉維夫馬加比隊的球迷在賽前焚燒巴勒斯坦旗幟，還高呼反阿拉伯口號，並破壞一輛計程車。

荷蘭NOS公共廣播集團報導，在11日一場內閣會議討論這起暴力事件時，「據說事情變得激烈，阿卡巴認為有人說出種族歧視言論…據說阿卡巴當時表示，她身為（副）部長，反對同僚使用某些語言」。

阿卡巴在呈交國會的辭呈中說：「過去數週的兩極化互動對我造成很大的影響，使我無法再有效履行副部長職務。」

阿卡巴去職，引發人們臆測她所屬的新社會契約黨（New Social Contract）其他成員也會跟進，代理黨魁范弗倫霍芬（Nicolien van Vroonhoven）在緊急會議前說，「我們再看看」是否繼續留在執政聯盟。

經過5小時爭論，史庫夫今晚宣布執政聯盟安然無恙，他成立不到5個月的政府度過了難關。

他說：「阿卡巴決定不繼續擔任副部長…作為內閣，我們決定大家有信心繼續合作。」

有關上週發生在阿姆斯特丹的暴力事件，史庫夫說：「國內出現許多動盪。這是令人情緒激動的一週，沉重的一週，大家說了很多，也發生了很多事。」

但他堅稱：「我的政府或結盟各黨中從來沒有任何種族歧視。」（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）1131116