葉門叛軍青年運動為何攻擊紅海商船 挺巴勒斯坦有背後盤算

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（中央社杜拜22日綜合外電報導）為遏止葉門叛軍「青年運動」攻擊紅海商船，美英今天再次空襲對方8處目標。這是美軍的第8次、美英聯手的第2次對背後有伊朗撐腰的青年運動實施打擊。

以色列去年10月7日遭控制加薩走廊的巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯（Hamas）襲擊後與對方開戰。這場最新一輪以巴衝突的戰爭效應外溢，增添中東緊張。

葉門「青年運動」叛軍以聲援巴勒斯坦為由，去年10月下旬開始襲擊往來紅海商船，起初打擊與以色列有關聯船舶，後來連與美英有關的商船也會被攻擊，美英今年1月中開始空襲青年運動。以下綜合華爾街日報、半島電視台與彭博等外媒說明情勢。

「青年運動」（Houthi）是什麼組織

「青年運動」是來自葉門西北部薩達省（Saada）一支伊斯蘭什葉派柴迪系（Zaidi）激進團體。南、北葉門1990年統一後，青年運動就頻頻叛亂，並於2014發動內戰攻下首都沙那（Sanaa），內戰至今仍未結束。

「青年運動」反西方與以色列。分析人士指青年運動從伊朗、黎巴嫩什葉派真主黨（Hezbollah）獲得訓練、專業技術和包含無人機、巡弋及彈道飛彈等益發精良的武器。

美國2021年曾撤銷將青年運動列名恐怖主義團體，以免妨礙葉門民眾取得食物與燃料等人道援助，不過拜登政府1月中說會重新將對方列名。

從2014年葉門內戰談起

2011年的阿拉伯之春風潮迫使掌權逾20年的葉門總統沙雷（Ali Abdullah Saleh）倒台。根據一份美國所支持的政權移轉協議，由哈迪（Abd Rabbuh Mansur Hadi）接任總統、進行召開憲政大會與新選舉等相關協商，但青年運動拒絕接受國家走向聯邦。

葉門2014年調降燃料補貼引發示威，青年運動揮師將哈迪政府逐出首都，控制葉門西北部大片土地；哈迪政府退據葉門東部。2015年沙烏地阿拉伯代表哈迪政府介入葉門內戰，空襲、經濟崩潰與飢荒，讓葉門民眾陷入嚴重人道危機。

葉門居民以阿拉伯人為主，90%的人為穆斯林，當中65%是遜尼派、35%為什葉派，兩派背後分別有沙烏地與伊朗撐腰而內鬥不止，連年戰亂讓葉門難以發展經濟。沙烏地與伊朗經北京斡旋後於2023年3月復交，中東和平出現重大進展，沙烏地也有意與青年運動停戰，但在以哈戰爭爆發後，相關進程又陷入不確定。

紅海目前情況如何

青年運動朝通過紅海航道的商船發射飛彈、有時還試圖強行登船，但大部分這類舉動都沒得逞；許多攻擊是從曼德海峽（Bab el-Mandeb）附近所發起。曼德海峽是往返紅海所必經。

頻頻襲擾導致許多海運公司往返歐亞時改走非洲南端，但航線繞一大圈讓成本暴增。美國為此帶頭號召多國在紅海進行護航任務，1月12日美英首度對葉門境內的青年運動目標空襲，青年運動旋即將所有美英相關船隻納入攻擊。

青年運動戰力如何

據美國公共電視網（PBS）引述聯合國安理會先前一份報告估計，青年運動有7.5萬名編制內武裝人員，若將效忠他們的各方團體算進，青年運動規模可達10萬到12萬人之間。另法新社稱青年運動有近20萬武裝人員，擅長在沙漠和山區作戰。

聯合國專家評估，青年運動主要金脈包括：關稅收入、國內貿易等商業性稅收、宗教稅收、沒收土地、操控黑市和走私燃料，另接受境外大量援助性資金。葉門70%的進出口和外國援助需經港口，都在青年運動控制區。

青年運動軍力主要為兩方面，一是2015年後收編大量葉門政府軍人員和武器，二是獲得伊朗、黎巴嫩真主黨等軍事援助，有成建制的戰車、火砲，也有飛彈部隊與國家級情報機構。經年內戰累積作戰經驗，也證明僅靠空襲無法根本瓦解他們的力量。

高調援巴抗以 青年運動有何盤算

北京大學國際關係學院學者馬小東指出，此次紅海危機顯示伊朗幾十年來建立的「抵抗軸心」（Axis of Resistance）發揮作用，已可多面向另闢戰線挑戰美國和以色列，伊朗在紅海安全乃至區域的控制力日增。

青年運動雖據有首都沙那，但未獲國際社會承認。這次以行動展現對巴勒斯坦建國事業相挺並願意付出，將使青年運動在葉門國內和中東取得阿拉伯世界更多好感，增強他們的合法性和在國內的地位，有助於迫使國際社會將他們視為葉門實質掌權者。

尤其葉門內戰本身仍未結束，與沙烏地等國的談判仍在進行。青年運動盼藉在紅海力抗美英的形象來震懾沙烏地等區域內談判對象，爭取更多籌碼。（譯者：陳亦偉）1130123