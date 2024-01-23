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美英再打擊葉門叛軍 轟8處據點削弱飛彈發射能力

2024/1/23 10:23（1/23 11:02 更新）
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圖為英國皇家空軍軍機準備起飛，對葉門叛軍展開軍事行動。（英國國防部/Handout via 路透社）
圖為英國皇家空軍軍機準備起飛，對葉門叛軍展開軍事行動。（英國國防部/Handout via 路透社）
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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國與英國軍隊今晚轟炸葉門叛軍「青年運動」（Houthis）8處地點，這是兩個盟國第2度對青年運動飛彈發射能力所發動的協調報復性打擊。

美聯社報導，官員說，美國與英國使用軍艦與潛艦發射的戰斧（Tomahawk）飛彈及噴射戰鬥機，摧毀「青年運動」的飛彈儲存地點與發射器。這名因討論軍事行動不願具名的官員說，澳洲、巴林、加拿大與荷蘭對這項任務也做出貢獻，包含提供情報與監視能力。

五角大廈證實，美國與英國部隊今天在葉門發動新一輪空襲，目標鎖定青年運動一處地下儲存地點，以及他們對紅海船隻使用的飛彈與監視能力。

背後有伊朗撐腰的葉門叛軍「青年運動」，控制葉門大多數人口稠密地區，他們稱在以色列與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）交戰時，襲擊紅海船隻是為了聲援在加薩的巴勒斯坦人。

「青年運動」的襲擊擾亂了全球航運並引發對全球通貨膨脹的疑慮，也加深各界憂慮以哈戰爭將破壞中東穩定。

路透社報導，根據6國簽署的聯合聲明，在最新回應中，美國與英國部隊在澳洲、巴林、加拿大與荷蘭支援下發動了8次攻擊，「這些精準打擊目的，在於中斷與削弱青年運動用來威脅全球貿易與無辜船員生命的能力」。

英國國防大臣夏普斯（Grant Shapps）在聲明中表示，發動這些攻擊是出於自衛，「這起行動將對他們有限的庫存與威脅全球貿易的能力造成進一步打擊」。過去一個月來，英美聯手發動多輪空襲都未能阻止「青年運動」襲擊航運船隻。

貨櫃船已暫停行經或從紅海改道。能通往蘇伊士運河（Suez Canal）的紅海，是從亞洲到歐洲的最快航運路線。許多船隻被迫改走較長的路線，改而繞經非洲南端的好望角（Cape of Good Hope）。（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1130123

葉門叛軍「青年運動」在紅海攻擊來往船隻，擾亂全球貿易。（中央社製圖）
葉門叛軍「青年運動」在紅海攻擊來往船隻，擾亂全球貿易。（中央社製圖）
#美國
#英國
#葉門
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