葉門叛軍青年運動下通牒 限聯合國美英人員1個月內離開

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（中央社杜拜23日綜合外電報導）聯合國官員告訴法新社，葉門什葉派叛軍「青年運動」（Houthi）已下通牒，要求聯合國和旗下單位所有美國和英國人員在1個月內離開葉門。

根據上傳社群媒體、日期顯示1月20日的信件，在「青年運動」掌控的葉門首都沙那（Sanaa）當局告訴聯合國駐地協調員，具美籍和英籍的職員有1個月時間「準備離開這個國家」。

這封信件寫說，「最後限期一到，他們必須準備好離開」，還稱將提前24小時透過信件發出通知。

雖然「青年運動」只控制葉門一部分領土，但他們掌控這個國家大部分人口中心。

聯合國官員向法新社證實，他們已接到這項通牒。

這名不具名官員表示：「聯合國及合作夥伴已注意到此事，正在觀望再決定下一步行動。」

聯合國駐葉門人道協調員霍金斯（Peter Hawkins）也是英國人。

「青年運動」下達驅逐令前，美英剛發動聯合空襲，以期終結「青年運動」在紅海（Red Sea）和亞丁灣（Gulf of Aden）對商船的攻擊，這種攻擊行為已對全球貿易構成威脅。

美國已多次空襲「青年運動」目標，昨天與英國發動第2波聯合空襲行動。

美國2021年曾將「青年運動」自「特別指定的全球恐怖分子」名單除名，以緩解對這個貧困國家施以援助的困難；美國上週再度將其列入名單。

自去年11月中旬以來，「青年運動」頻頻自葉門沿岸發射飛彈和無人機，攻擊所謂與以色列有關連的船隻，以聲援加薩（Gaza）的巴勒斯坦人。

「青年運動」對美英空襲做出反抗，鎖定更多船隻攻擊。

身為以色列最大盟友和軍備供應國的美國已組成1支國際聯軍在紅海巡航，以保護商業運輸安全。（譯者：徐睿承/核稿：盧映孜）1130124