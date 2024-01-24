美軍襲擊葉門叛軍青年運動 摧毀兩枚反艦飛彈

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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）美國軍方在聲明中說，軍方今天凌晨在葉門進行更多襲擊，摧毀兩枚瞄準紅海並準備發射的葉門叛軍「青年運動」（Houthi）反艦飛彈。

路透社報導，美國這次襲擊發生在凌晨2時30分左右，是針對獲得伊朗支持、以紅海航運為目標的青年運動所發動的最新一次襲擊，美軍昨天還進行一輪更大規模的襲擊。

控制葉門人口最多地區的青年運動說，在以色列襲擊加薩之際，他們的攻擊是為了聲援巴勒斯坦人。這些攻擊擾亂全球航運，加深人們憂心以色列與哈瑪斯戰爭可能連帶破壞中東穩定。

美軍中央司令部（US Central Command）在聲明中說：「美軍發現在葉門境內青年運動控制區的這些飛彈，並確定它們對該地區的商船和美國海軍艦艇構成迫在眉睫的威脅。」

「美軍隨後出於自衛而襲擊並摧毀這些飛彈。」

美國五角大廈說，自美國1月11日開始襲擊葉門叛軍青年運動的軍事基地以來，已摧毀或損害超過25個飛彈發射和部署設施以及20多枚飛彈，還襲擊無人機、沿海雷達、青年運動的空中偵察能力以及武器儲存區。

五角大廈發言人賴德（Pat Ryder）昨天在記者會說：「我們一直非常關注他們已經部署或用來攻擊國際航運和航海人員的東西，我們會繼續把這件事當成重點。」

賴德指出，青年運動最後一次攻擊是在1月18日，這表明美國與盟國的襲擊正在造成影響。（譯者：林沂鋒/核稿：楊昭彥）1130124