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護航貨輪 美軍艦紅海攔截葉門叛軍飛彈

2024/1/25 15:56
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（中央社哥本哈根24日綜合外電報導）馬士基航運公司（Maersk）表示，旗下美國子公司運營的兩艘貨輪，在通過葉門外的曼德海峽（Bab al-Mandab）時因附近發生爆炸，之後在美國海軍護航下返回亞丁灣。

馬士基發聲明表示：「在航行途中，兩艘船都通報看到附近發生爆炸，美國海軍隨行人員也攔截多枚射彈。」該公司又說，美國子公司的船隻將暫停行經紅海。

葉門武裝團體「 青年運動」（Houthi）發言人表示，他們朝幾艘為美國貨輪護航的美軍艦艇發射彈道飛彈。

馬士基表示，這兩艘船都加入美國政府的海事安全計畫（Maritime Security Program，MSP）和自發性複合動員協議（Voluntary Intermodal Sealift Agreement，VISA），因此兩船由美國軍艦護送通過曼德海峽。

海事安全計畫和自發性複合動員協議是美國國防部負責的計畫，於戰時或國家緊急狀態期間用於運輸部隊、物資和設備。

馬士基表示，船員沒有受傷、船隻未受損，目前正在由美國海軍護送返回亞丁灣（Gulf of Aden）。

曼德海峽是紅海向南的出口，位於阿拉伯半島葉門與非洲海岸國家吉布地和厄利垂亞之間。

青年運動發言人沙里亞（Yahya Sarea）在聲明中表示，青年運動今天以彈道飛彈襲擊多艘美國軍艦，雙方「衝突」持續兩個多小時，其中有一艘美國軍艦被直接擊中，兩艘貨輪被迫折返。

一名美國官員表示，沒有船隻被擊中。這位不願透露姓名的官員表示：「今天沒有美國軍艦或貨輪遭青年運動團體飛彈擊中。」（譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1130125

#青年運動
#葉門
#紅海
紅海危機
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