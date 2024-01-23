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紅海危機6/82
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美英證實 對葉門叛軍青年運動發動新一波攻擊

2024/1/23 07:35（1/24 16:48 更新）
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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國和英國證實，他們今天對葉門什葉派激進團體青年運動（Houthi）發動攻擊，稱這是英美回應這個伊朗撐腰叛軍組織持續襲擊航運船隻的第2輪聯合軍事行動。

法新社報導，英美在與其他支持這次軍事行動國家的聯合聲明中表示，這次攻擊行動針對「8個青年運動在葉門的目標，以回應這個叛軍組織對通過紅海（Red Sea）的國際商運和海軍船隻的持續攻擊行為」。

青年運動官方新聞媒體今天稍早已公布這波空襲，表示英美對葉門首都沙那（Sanaa）和其他地區發動攻擊。（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）1130123

#法新社
#美國
#葉門
紅海危機
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