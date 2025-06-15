中共政法委書記：堅決打贏涉藏反分裂鬥爭 重點防範

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（中央社台北15日電）新華社報導，中共中央政法委書記陳文清13至15日在青海視察，並出席「涉藏反分維穩」工作座談會。他說，青海是「穩疆固藏」的戰略要地，要堅決打贏「涉藏反分裂鬥爭」，並依法懲治宗教極端主義，強化重點地區、重點部位防範。

根據報導，陳文清上述期間在青海省西寧、海東二市視察各級政法機構，以及青海民族大學和相關宗教場所，調研維穩安保工作。他並在西寧出席「涉藏反分維穩」工作座談會，就維護西藏和四省（青海、四川、甘肅、雲南）涉藏州縣安全穩定工作作出部署。

陳文清說，青海是「穩疆固藏」的戰略要地，維護青海安全穩定十分重要。要全面貫徹「新時代黨的治藏方略」，依法管理民族宗教事務，強化應急處置突發事件準備，做好重大活動、重要時段、敏感節點安全穩定工作，堅決打贏涉藏反分裂鬥爭。

他又說，要時刻繃緊「反恐怖鬥爭」這根弦，依法懲治宗教極端主義，強化重點地區、重點部位防範，牢牢守住「不發生暴恐案事件」的底線。要推動落實維護社會穩定責任制，壓實屬地責任、主管監管部門責任、政法機關責任，有效防範「重大涉穩」風險。

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陳文清說，要完整準確落實司法責任制，全面準確貫徹寬嚴相濟刑事政策，「把屁股端端地坐在老百姓的這一邊」，努力讓人民群眾在每一個司法案件中感受到公平正義。

他在看望當地基層員警時說，要紮實開展深入貫徹「中央八項規定」精神學習教育，加強政法隊伍政治、作風、能力建設，嚴格落實中央「關於集中整治違規吃喝」要求。（編輯：邱國強）1140615