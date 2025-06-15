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台大醫院營收款遭竊案 初步排除銀行員涉嫌同謀

2025/6/15 16:06（6/15 16:30 更新）
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（中央社記者黃麗芸台北15日電）合庫銀行殷姓男行員日前到台大醫院及美食商場收取營業款387萬元後遭竊。據指出，警方調查殷男財務及工作習慣，初步排除涉案可能性，由於犯嫌狡猾，警方積極追查中。

台北市警察局中正第一分局忠孝西路派出所5月29日獲報，合作金庫銀行殷姓男行員（64歲）指稱當天上午到台大醫院收取營運現金後，轉至美食商場辦公室收錢，並將裝有現金新台幣387萬元的旅行袋放置於辦公室門口，不料遭竊走。

警方調閱監視器畫面追查發現，裝有現金的旅行袋是遭一名男子徒手拿走。案發後，外界質疑此案是否為內神通外鬼所為。

據指出，經調查發現殷男明年即將屆齡退休，名下也有存款並無財務問題，近半年的收款作業方式都相同，他確實習慣將收款袋置於門口再入內洽公，案發期間行為與往常無異，且款項遭竊也要負賠償之責，初步排除涉案可能性。

據了解，犯嫌應掌握殷男收款工作模式，不排除為預謀、趁隙犯案。犯嫌作案期間將全身包緊、數次變裝，令人難以辨識外型，犯案後逃逸方式包括步行、搭公車及計程車等，且以現金交易，故意製造多處斷點讓警方難以追查，手法相當狡猾。

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警方目前持續追蹤犯嫌特徵、逃亡路線及行進動線，務必儘速將他查獲到案，以進一步釐清詳細案情。

合庫銀行1日指出，對於此案，全力配合警方調查，以期早日破案。已責成各營業單位檢討收款動線，並依合庫銀行外收款項相關規定辦理，避免類此情事發生。（編輯：戴光育）1140615

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