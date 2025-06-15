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悍將陳仕朋5局失3分奪本季首勝 挨轟是失投

2025/6/15 21:04
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（中央社記者謝靜雯台北15日電）中職富邦悍將投手陳仕朋今天對樂天桃猿先發投5局失3分、奪下本季首勝。他表示，被林子偉敲全壘打那球是失投，會持續調整準備下一場先發。

陳仕朋今年直到7日才首度一軍先發出賽，但對中信兄弟僅投2局失8分吞敗，今天先發對樂天桃猿隊，總計用82球投5局，被敲出7支安打，包括4局被林子偉敲出2分砲，總計失掉3分責失分，球隊以7比3拿勝，陳仕朋拿下本季首勝。

悍將總教練陳金鋒表示，陳仕朋今天先發感覺不錯，比上一場好很多，第一場沒有這麼穩定，但有感覺到陳仕朋很想要做好，今天再先發出賽，控球的位置都不錯，目前會暫時固定每週先發。

陳仕朋自評今天表現還可以，各種球路可以控制在好球帶，用不同的球路與對手周旋，桃猿的打者攻擊很積極，比賽過程中也有討論換策略，加上隊友比賽前半段打回比較多的分數，投起來也比較安心。

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至於被林子偉打出全壘打，陳仕朋表示，那球是失投球，想要搶好球數、球浮起來，這場比賽的失投球有比前一場更少，但位置或許可以投得更好。

陳仕朋表示，目前身體狀況還需要調整，有些球還不能隨心所欲投到想要的位置，希望到下一場先發前持續調整，繼續幫球隊拿下更多勝利。（編輯：管中維）1140615

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