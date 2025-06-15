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馬英九海峽論壇提「九二共識」 陸委會：自失立場

2025/6/15 17:40（6/15 18:39 更新）
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前總統馬英九（前中）14日率「大九學堂」學員訪問中國大陸，他上午在桃園國際機場表示，希望能夠藉由面對面互動，促進兩岸民間更密切交流。中央社記者葉臻攝 114年6月14日
前總統馬英九（前中）14日率「大九學堂」學員訪問中國大陸，他上午在桃園國際機場表示，希望能夠藉由面對面互動，促進兩岸民間更密切交流。中央社記者葉臻攝 114年6月14日
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（中央社記者謝怡璇台北15日電）前總統、前中國國民黨主席馬英九今天會晤中國全國政協主席王滬寧，並在海峽論壇大會上致詞。陸委會表示，馬英九身為卸任國家元首，呼應中共「一中原則」的「九二共識」政治主張，自失立場，深感遺憾。

大陸委員會（陸委會）今天表示，對於前總統馬英九在與中方人士會面及海峽論壇中，呼應中共「一中原則」的「九二共識」政治主張及統戰操作，深感遺憾。陸委會稱，這完全與台灣人民對兩岸關係認知、維持現狀的立場大相逕庭、自失立場。

陸委會表示，對於中共當局一再對台複合性施壓、統戰滲透及不願正視中華民國存在事實的作為，並未看到前總統馬英九對於這些國人關切的事物表達嚴正立場。

陸委會認為，任何赴陸參加交流活動，應維護國家主權尊嚴及台灣民眾利益。

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陸委會重申對「海峽論壇」立場指出，「海峽論壇」是中共對台統戰平台，已是國人公認事實；在政府多次提醒對岸政治意圖下，台灣各縣市政府及各界人士參與情況已明顯降低，更不願成為統戰樣板。

馬英九在「海峽論壇」開幕前會見王滬寧時表示，台灣民眾渴望兩岸朝向「和」與「合」的方向，衷心期盼兩岸在「九二共識，反對台獨」基礎上，進一步深化合作，用交流取代對抗。（編輯：謝怡璇/邱國強）1140615

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