馬英九赴海峽論壇 王滬寧：為實現國家統一努力

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（中央社記者李雅雯上海15日電）前總統、前國民黨主席馬英九於海峽論壇大會前會晤中國全國政協主席王滬寧。王滬寧說，「馬英九先生素有民族情懷，認同兩岸都是中國人」、「持續為實現國家統一民族復興努力」。

第17屆海峽論壇大會今天上午在廈門會議中心召開，這是馬英九第一次親自前往參與，馬英九於大會召開前會晤王滬寧。

王滬寧於這場會晤率先發言。他說，海峽論壇是擴大兩岸民間交流，深化兩岸融合發展的重要平台。近年來，海峽論壇克服困難，連續成功舉辦，充分體現兩岸同胞的血脈、親情和交流意願是任何勢力都阻擋不了的。

王滬寧提到，「馬英九先生素有民族情懷，認同兩岸都是中國人，堅持九二共識、反對台獨、島內愛國統一人士，持續為實現國家統一民族復興努力」。

王滬寧指出，「在當前複雜嚴峻的形勢下，馬英九先生又同各位台灣同胞出席海峽論壇，充分反映馬英九先生和廣大台灣同胞希望密切兩岸交流合作，共謀中華民族復興的意願和擔當」。

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王滬寧表示，馬英九3年4次到大陸尋根參訪，積極促進兩岸青年交流、弘揚中華文化，為排除兩岸交流干擾和障礙做出表率。「大家也克服困難，為兩岸交流合作貢獻積極力量，受到兩岸同胞的讚許和歡迎，也將為歷史所銘記」。

據現場主持人唱名，一起參與這場會晤的其他台灣人士包括新黨主席吳成典、無黨團結聯盟主席林炳坤、統一聯盟黨榮譽主席紀欣、統一聯盟黨榮譽主席戚嘉林、國民黨主席特別顧問林祖嘉、民眾黨中央委員張凱鈞、全國台企聯會長李政宏與其他等多人。（編輯：周慧盈）1140615