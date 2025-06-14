加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
教宗親自祝福台灣新婚教友夫妻 允諾為台祈禱不要戰爭
首頁 / 文化

吳念真獻聲 邀民眾赴金瓜石欣賞奈良美智巡展

2025/6/14 19:34（6/14 19:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
導演吳念真（圖）為日本藝術家奈良美智「跟著朦朧潮濕的一天去金瓜石」巡展錄製宣傳口播，以在地人身分邀請民眾到金瓜石欣賞奈良美智的藝術。（文總提供）中央社記者王寶兒傳真 114年6月14日
導演吳念真（圖）為日本藝術家奈良美智「跟著朦朧潮濕的一天去金瓜石」巡展錄製宣傳口播，以在地人身分邀請民眾到金瓜石欣賞奈良美智的藝術。（文總提供）中央社記者王寶兒傳真 114年6月14日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王寶兒台北14日電）日本藝術家奈良美智10年在台巡展「朦朧潮濕的一天」計畫，第4站將造訪位於金瓜石的台電金水基地。文總特別邀請出身瑞芳礦工家庭的導演吳念真錄製宣傳口播，邀請大眾前往欣賞。

文化總會秘書長李厚慶今天透過新聞稿表示，「跟著朦朧潮濕的一天去金瓜石」將會是巡展以來展品最豐富一次，除奈良美智為台灣繪畫的重要作品「朦朧潮濕的一天」，還有6件今年全新創作的繪畫、13件素描等攝影和陶器作品。

吳念真同時是文總執行委員，李厚慶說，錄音當天，吳念真反覆調整語氣與節奏，展現令人敬佩的專業態度，文總團隊也特別走訪瑞芳火車站、黃金瀑布、十三層遺址與陰陽海等地取景拍攝，期待透過聲音和鏡頭，呈現金瓜石獨有的山海記憶。

google news透過 Google News追蹤中央社

不管是電影「戀戀風塵」、「悲情城市」、「無言的山丘」，還是刻劃日治時期礦工生活的「多桑」等，吳念真多次以瑞芳作為創作背景，此次錄製宣傳口播，也以在地人身分廣邀大眾前去觀展，說著：「深愛台灣的日本藝術家奈良美智又回來了！台灣十年巡展計劃『跟著朦朧潮濕的一天去旅行』，即將來到我的故鄉瑞芳。」

「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」第4站即將於6月28日在台電金水基地開幕，並展出至9月28日。（編輯：李亨山）1140614

吳念真
綠光劇團「八月，在我家」 吳念真出演厭世父親林美秀驚喜入圍台語歌后 演出撞期將缺席金曲獎
奈良美智
「朦朧潮濕的一天」6月金瓜石展出 台藝術家共展
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

37
更多編輯台推薦新聞：