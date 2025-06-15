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高中以下學校教師資格考到考率9成4 7/28放榜

2025/6/15 20:41（6/15 21:21 更新）
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114年度高級中等以下學校及幼兒園教師資格考試15日舉行，1萬464人報考，到考人數9862人，另有42名考生使用特殊試場應考。（教育部提供）中央社記者許秩維傳真 114年6月15日
114年度高級中等以下學校及幼兒園教師資格考試15日舉行，1萬464人報考，到考人數9862人，另有42名考生使用特殊試場應考。（教育部提供）中央社記者許秩維傳真 114年6月15日
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（中央社記者許秩維台北15日電）114年高級中等以下學校及幼兒園教師資格考試今天舉行，1萬464人報考，到考人數9862人，到考率94.25%，7月28日上午9時公布電子榜單。

教育部發布新聞稿指出，114年高級中等以下學校及幼兒園教師資格考試在全台11個縣市設置16個考場；應到人數為1萬464人，到考人數9862人，另有42名考生使用特殊試場應考，試務單位也提供盲用電腦、放大卷、延長考試時間、特殊桌椅等考場服務。

教師資格考試題主要評量應考人是否具備教育專業基本知能，各考科組題內容整合教育理論知識與教育實務情境，以「難易適中」為原則，並持續發展素養導向試題。

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教育部表示，教師資格考試題及選擇題參考答案將在6月16日中午12時上網，應考人如有疑義，可於6月18日晚間10時前提出「試題疑義」，疑義釋復結果將於6月27日中午12時公布於教師資格考網站（https://tqa.rcpet.edu.tw）。

教師資格考考試結果訂於7月28日上午9時以「電子榜單」方式公告於教師資格考網站，應考人可於放榜日起至9月30日期間，自行登入網站列印成績通知單。（編輯：管中維）1140615

#教育部
#幼兒園
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