新北民歌50演唱金曲 重現台灣音樂純真年代

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（中央社記者黃旭昇新北14日電）新北市民歌50演唱會今天集結18組重量級民歌歌手，連續飆唱5小時。資深歌手洪小喬也登台獻唱，馬毓芬與許景淳分別致敬馬兆駿、李泰祥，並與現場觀眾大合唱，嗨翻觀眾情緒。

新北市府文化局紀念民歌50，今天下午4時起，在市府市民廣場連唱5小時，展開跨世代的音樂盛宴。許多歌迷、四年級、五年級生，早早就排隊搶佔座位。

文化局表示，民歌走過半世紀，特別舉辦「金韻飛揚、新北傳唱」演唱會，由南方二重唱、王海玲、邰肇玫、一起合唱「讓我們看雲去」，為演唱會揭幕；氣溫雖高，還有陽光，但熱情歌迷依舊擠滿廣場，排不到座位者就站著欣賞大螢幕。

市長侯友宜晚間7時也到場，與聽眾一起欣賞演唱，他受邀上台與群星合唱「恰似你的溫柔」，並接受群星致贈的簽名吉他禮物。

不少歌手回憶年少青春時，曾經住在新北市的經驗，在「致敬經典」章節時，馬毓芬演唱哥哥馬兆駿的歌「微風往事」、「風中的早晨」；台下不少民眾也點亮手機電筒亮光，跟著哼唱。

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許景淳開唱「橄欖樹」仰望天空向李泰祥致敬，並回憶與李泰祥攀登新北市石碇皇帝殿，深夜迷路的故事。她接著走下台演唱「一條日光大道」，分別與觀眾擊掌，掀起另一波高潮。

資深歌手洪小喬依舊戴著招牌的帽子現身，以「愛之旅」、「牽掛」向民歌50致敬，隨後，李建復的「曠野寄情」、殷正洋的「再別康橋」，用高亢嘹亮歌聲撩動聽眾們的情緒。（編輯：龍柏安）1140614