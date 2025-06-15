加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 運動

梅賽斯7局9K無失分優質先發 助獅擊退兄弟

2025/6/15 18:57
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北15日電）中職統一7-ELEVEn獅隊今天與中信兄弟比賽是投手戰，獅隊靠著梅賽斯7局9K無失分優質先發及林岱安陽春砲，以1比0擊敗中信兄弟隊，梅賽斯獲選單場MVP。

中職上半季爭冠關鍵期，目前戰績暫居首位的獅隊今天繼續在台南棒球場迎戰排名第2的中信兄弟，湧入滿場1萬名觀眾入場。

獅隊洋投梅賽斯（Cristopher Mercedes）開賽連抓13個出局數，直到5局上1人出局後才被詹子賢敲出安打，但接著讓黃韋盛、岳東華都敲出滾地球出局，沒有失掉分數。

梅賽斯6局上有投出保送，7局上被王威晨敲出安打，但都沒有失掉分數；8局上獅隊換上投手鍾允華登板，先投出保送，1人出局後被敲出安打，獅隊再換上投手王鏡銘登板，雖再投出保送讓兄弟攻占滿壘，但及時回穩、穩守不失分。

獅隊今天3局下1人出局後靠著捕手林岱安陽春砲拿下分數，也是全場唯一的1分，林岱安本季第4轟出爐，林岱安單場3打數敲出1轟、為勝利打點。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

梅賽斯今天用102球投7局，僅被敲出2支安打，投出9次三振、1次四壞保送，無失分，拿下個人本季第5勝，獲選單場MVP；鍾允華拿下中職生涯首次中繼成功。

梅賽斯接受主場MVP訪問表示，今天雖然天氣炎熱，但跟捕手林岱安搭配感覺很好，節奏很舒服、自然會有好的結果產生，也提到今天勝利是大家一起努力獲得的，希望可以繼續贏下去。（編輯：陳仁華）1140615

#中職
#林岱安
#王鏡銘
#統一7-ELEVEn獅隊
#鍾允華
#梅賽斯
梅賽斯
林立轟超前3分砲桃猿擊退獅 歸功陳晨威追平安梅賽斯7局無失分壓制雄鷹奪勝投 獅隊躍居第1名
林岱安
41歲陳鏞基開轟又盜壘 率獅隊擊退桃猿止4連敗陳傑憲期待魚雷棒 透露12強手腕痛改拿戰斧棒
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

21
更多編輯台推薦新聞：