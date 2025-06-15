梅賽斯7局9K無失分優質先發 助獅擊退兄弟

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（中央社記者謝靜雯台北15日電）中職統一7-ELEVEn獅隊今天與中信兄弟比賽是投手戰，獅隊靠著梅賽斯7局9K無失分優質先發及林岱安陽春砲，以1比0擊敗中信兄弟隊，梅賽斯獲選單場MVP。

中職上半季爭冠關鍵期，目前戰績暫居首位的獅隊今天繼續在台南棒球場迎戰排名第2的中信兄弟，湧入滿場1萬名觀眾入場。

獅隊洋投梅賽斯（Cristopher Mercedes）開賽連抓13個出局數，直到5局上1人出局後才被詹子賢敲出安打，但接著讓黃韋盛、岳東華都敲出滾地球出局，沒有失掉分數。

梅賽斯6局上有投出保送，7局上被王威晨敲出安打，但都沒有失掉分數；8局上獅隊換上投手鍾允華登板，先投出保送，1人出局後被敲出安打，獅隊再換上投手王鏡銘登板，雖再投出保送讓兄弟攻占滿壘，但及時回穩、穩守不失分。

獅隊今天3局下1人出局後靠著捕手林岱安陽春砲拿下分數，也是全場唯一的1分，林岱安本季第4轟出爐，林岱安單場3打數敲出1轟、為勝利打點。

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梅賽斯今天用102球投7局，僅被敲出2支安打，投出9次三振、1次四壞保送，無失分，拿下個人本季第5勝，獲選單場MVP；鍾允華拿下中職生涯首次中繼成功。

梅賽斯接受主場MVP訪問表示，今天雖然天氣炎熱，但跟捕手林岱安搭配感覺很好，節奏很舒服、自然會有好的結果產生，也提到今天勝利是大家一起努力獲得的，希望可以繼續贏下去。（編輯：陳仁華）1140615