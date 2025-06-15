加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
大台北7處高溫逾37度 士林區飆39.2度最高
首頁 / 政治

中國看俄烏無人機 美學者：生產力是持久戰勝負關鍵

2025/6/15 17:21
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳書緯台北15日電）俄烏戰爭爆發迄今超過3年，無人機也改變戰爭型態。美國智庫學者孟沛德（Peter Mattis）指出，中國人民解放軍從俄烏戰爭得到教訓，就是認知到持久戰的勝負關鍵在維持生產力，台灣應加速大量生產無人機，並促成商用需求擴大。

科技、民主與社會研究中心（DSET）與政治大學供應鏈韌性研究中心昨天在台北舉辦「供應鏈韌性戰略國際高峰會」，邀請國內外專家學者與會，深入探討半導體、人工智慧（AI）、能源安全與無人機供應鏈的合作戰略。

在「無人機供應鏈韌性對話」場次，DSET國家安全組政策分析師方怡然表示，台灣對無人機的生產有所增加並與美國合作，但台灣無人機業者在進入美國市場與共同生產等層面仍有限制，DSET倡議美國應擴大與台灣在採購、驗證、共同生產等政策的合作。

美國無人機製造商Skydio國安戰略全球總監瓦倫坦（Mark Valentine）表示，「大家在意的不是無人機本身，而是無人機如何應用」，依照Skydio過去2年提供給烏克蘭無人機的經驗，盟國在支援烏克蘭時所能學到的快速創新，以及發展出應對電子戰的技術至關重要；台灣應更聚焦在無人機應用，而民主國家若要達到嚇阻中國，數千架無人機是不夠的，需要更龐大規模的無人機機隊。

烏克蘭軍隊轉型與裁軍研究中心亞太部主任溥猷立（Yurii Poita）表示，烏克蘭歷經3年戰爭，2024至2025年，80%的戰場傷亡與無人機相關，且無人機具備更強大的殺傷力與抗電子干擾能力；目前俄羅斯每天可以量產超過百架的見證者（Shahed）型無人機，且透過見證者型無人機壓垮烏克蘭以昂貴飛彈為基礎的防空系統。

溥猷立指出，為應對戰場情勢變化與配合軍隊的各種需求，未來無人機的發展趨勢會走向廉價、容易組裝與高改裝性，且不同類型的無人載具能相互協調、整合，甚至發起共同攻擊；因此無人機與無人艇的戰場角色相當重要，而軍隊也應擴大可操作無人載具的官兵數量。

華府智庫「詹姆士敦基金會」（The Jamestown Foundation）主席孟沛德表示，解放軍從俄烏戰爭學到的教訓，就是認知到持久戰的關鍵是做好準備，而勝負關鍵取決於哪一方能維持生產力，若還在探討軍隊要購買幾百、幾千架無人機，宛若「九牛一毛」，應該要設想幾十萬架以上的無人機規模，除了軍方提出採購案，也應扶持民主國家的廠商成長，避免依賴中國無人機品牌。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

孟沛德認為，台灣軍隊需要購買大量的無人機，也需要大量的操作學習，且「不要害怕摔壞」，透過大量操作才能知道無人機運用的性能極限。

孟沛德指出，解放軍現在就是透過複雜情境下訓練無人機操作手，台灣軍方也應要求官兵在嚴苛情境下訓練，並擴張至群飛技術應用，且台灣軍方應透過多年期的大型採購合約，讓廠商能藉由大量生產無人機，提升生產力並促進市場發展。（編輯：林克倫、林家嫻）1140615

孟沛德
美學者：中共正試圖掌握台灣總統維安即時資訊美學者籲冷靜認知中共政治戰心態 正視北京滲透力度
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

21
更多編輯台推薦新聞：