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英國下架致癌糖果 食藥署：近3年無輸入台灣紀錄

2025/6/15 17:08
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（中央社記者陳婕翎台北15日電）英國近日警示，美國糖果品牌Jolly Rancher多款產品含有可能增加癌症風險的成分，下架違規糖果。衛福部食藥署獲訊表示，經查系統，近3年內沒有這款違規糖果輸入台灣的紀錄。

英國廣播公司（BBC）報導，美國好時（Hershey）公司旗下Jolly Rancher品牌多款糖果，遭英國食品安全局（FSA）檢出「礦物油芳香族碳氫化合物（MOAH）」與「礦物油飽和碳氫化合物（MOSH）」，其中MOAH可能損害基因、增加致癌風險，違反食品規範，官方已要求相關產品從市場下架。

衛生福利部食品藥物管理署副署長林金富今天向媒體說明，經查邊境查驗自動化資訊管理（IFI）系統，以關鍵字Jolly Rancher查詢中英文品名，或Hershey查詢商標、製造廠及英文品名，自民國111年6月16日至114年6月15日查無警訊相關糖果產品申請輸入查驗紀錄。

林金富說，MOSH及MOAH可以透過不同的途徑進入食物，包裝生產或食品加工過程中的添加劑，或是來自環境污染、農業機械、不當運輸或加工方法及食物鏈累積等，食品業者應落實食品良好衛生規範準則（GHP）管理，避免製程中的污染。

林金富進一步說明，台灣雖尚未對終端食品訂立這2種化學物質的管制限量，但104年訂定「食品機械用潤滑劑之使用指引」，提供業者使用食品機械用潤滑劑及相關機關輔導的依據。

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林金富說，若民眾在網路平台及後市場看到美國好時公司旗下Jolly Rancher系列糖果，後續需要地方衛生單位巡查、稽查，在台灣販售進口食品，包含糖果、餅乾等，應依食安法向食藥署申請並完成食品輸入查驗後，才准作為食品輸入及於國內販售。

林金富表示，輸入進口食品，未向食藥署申請並完成食品輸入查驗，只能自用，不能販售。若有販售事實，但拿不出證明，規避輸入查驗者，依食安法第47條，可處新台幣3萬至300萬元罰鍰等處分。（編輯：陳清芳）1140615

林金富
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