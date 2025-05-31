小熊軟糖「快樂可樂」口味疑大麻污染 食藥署：未進口

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（中央社記者曾以寧台北31日電）有荷蘭民眾食用知名糖果品牌哈瑞寶「快樂可樂」口味後不適，糖果疑遭大麻污染。衛福部食藥署表示台灣未進口；醫師提醒大麻除致幻，也可能造成心血管疾病風險增加。

媒體外電報導，德國知名糖果品牌哈瑞寶（Haribo）近日在荷蘭發生食品安全風波，當地數名消費者食用該品牌小熊軟糖「快樂可樂（Happy Cola F!ZZ）」口味後，出現頭暈等不適症狀，經檢測發現部分產品遭大麻污染。

報導指出，當地警方表示，目前疑似受污染的為1公斤包裝、有效日期為2026年1月的軟糖，生產批號為「L341-4002307906」。

衛生福利部食品藥物管理署今天透過文字回應，經查，以品名關鍵字「快樂可樂」或「happy cola」查詢，受理日期於111年05月30日至114年05月29日期間，無相同批號或同規格產品的申請輸入查驗紀錄。

台北榮民總醫院職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌告訴中央社記者，因大麻為中樞神經迷幻劑，食用後可能造成「自我感覺良好」、交感神經興奮與迷幻等症狀。

楊振昌指出，自己先前遇過誤食娛樂用大麻軟糖的個案，因含量較高，就有明顯大麻中毒症狀。此案則為污染事件，仍要看混入大麻成分的濃度，才能確定會對成人造成多少影響，不過小朋友因體重較輕，可能較容易產生症狀。

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林口長庚醫院腎臟科主治醫師顏宗海說明，大麻萃取物中較常見、討論度也較高的，分別為THC（四氫大麻酚）與CBD（大麻二酚），其中THC是中樞神經迷幻劑，吸食後會有「快樂」感，但在台灣被列為毒品；CBD使用後不會「變嗨」，反而可以作為醫療用藥，如孩童抗癲癇用藥等。

顏宗海指出，目前針對此問題糖果，尚不確定污染成分與劑量，若從報導中民眾的症狀來看，推測為THC的可能性較高。此成分可能會造成口乾舌燥、血壓上升、心跳變快等症狀，恐增加心血管疾病風險；孩童則因腦部組織還在發育，會更加敏感，且可能造成頭昏、嗜睡、躁鬱不安等症狀。（編輯：李亨山）1140531

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