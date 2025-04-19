民團倡議大麻除罪化 法務部：持有或吸食都違法

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（中央社記者沈佩瑤、謝幸恩台北19日電）民間團體今天在立法院旁舉辦「支持大麻除罪化」集會遊行，疾呼「上修四氫大麻酚（THC）容許值」等3訴求。法務部表示，目前大麻仍被列為2級毒品管制，無論持有或吸食都是違法。

支持大麻除罪化的社團法人台灣綠草安全教育協會，今天在立法院旁舉辦第7屆「綠色浪潮」集會遊行活動，提出放寬四氫大麻酚（THC）容許值、比照國際公約管制大麻以及將大麻從反毒宣導中移除等3項訴求，盼喚起社會大眾對大麻議題的關注，呼籲法務部終止大麻戰爭，以對話取代對抗。

20多歲吳姓志工告訴中央社記者，他認為台灣大眾普遍對大麻還是有很多誤解，希望透過活動可以讓更多人注意並正視這件事情。

根據法務部調查局網站，大麻內含65種以上特有生物鹼成分，其中最主要2個成分為四氫大麻酚（THC）及大麻二酚（CBD）；四氫大麻酚會影響人體中樞神經，可能產生生理成癮及相關精神疾病，毒品危害防制條例將大麻及四氫大麻酚同時列為第2級毒品管制。大麻素中的大麻二酚（CBD），可依藥事法規定作為醫療使用。

衛生福利部食品藥物管理署副署長王德原接受中央社電訪時指出，「大麻除罪化」議題涉及我國毒品政策及毒品危害防制條例，係屬法務部權責。

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至於上修THC容許值部分，他再次強調，目前國內THC含量超過10ppm在台灣就屬於「毒品危害防制條例」第2級毒品，同時也是「管制藥品管理條例」中第2級管制藥品，換言之，合於醫藥及科學上需用時屬於管制藥品，否則即為毒品。

法務部強調，目前大麻仍被列為2級毒品管制，無論持有或吸食都是違法，所屬檢察機關已將查緝大麻列為安居緝毒專案之重點工作，重申毒品犯罪係重罪，將全力進行掃蕩，如有以身試法者，必依法從嚴從速偵辦。（編輯：龍柏安）1140419