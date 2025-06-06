消基會零食調查 逾半標示不符規定

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（中央社記者汪淑芬台北6日電）消費者文教基金會今天公布市售零食調查，逾半標示不符規定。消基會提醒消費者，選購商品時，應養成仔細檢視商品標示的習慣，並注意避免過量攝取著色劑、甜味劑及鈉。

消基會發布新聞稿，這項調查於2025年2月，在台北市、新北市、台中市、台南市及高雄市的連鎖便利商店及商行，及網路購物平台「熱銷」分類購買零食樣品，其中糖果類9件、點心麵及餅乾類5件、果乾及蜜餞類2件與其他類4件，共20件；3件為散裝樣品，其餘皆為包裝食品。

消基會表示，17件包裝食品中，1件沒有標示原產地外，各有5件為台灣及中國大陸、各有2件來自印尼及馬來西亞、各有1件來自韓國與捷克。

依據調查結果，標示違規的包裝樣品，包括：9件標示調查不符合（僅標示保存日期、無中文標示、著色劑或甜味劑測試標示結果不符及鈉含量標示值誤差超過120%的情況）及1件散裝食品未標示產地。若判定不符規定，依食安法，可處新台幣3萬元至300萬元罰鍰，情節重大者可命歇業、停業或廢止登記事項，並禁止1年內重新登錄。

消基會說，鈉攝取過高時可能引起高血壓、心臟病及腎臟負擔，衛生福利部國民健康署建議健康成人每日鈉攝取量應控制在2400毫克（約6公克鹽）以下。

另外，調查顯示有2件著色劑與包裝標示不符，消基會指出，依食安法第45條，可處4萬元至400萬元罰鍰，再次違規者可能面臨歇業、停業或登記事項廢止，並禁止1年內重新登錄。

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消基會說，調查中有1件甜味劑使用範圍不符「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，依食安法可處3萬元至300萬元罰鍰，情節重大者也可能面臨歇業、停業或登記事項廢止，並禁止1年內重新登錄。

消基會建議，消費者選購商品時，應養成仔細檢視商品標示的良好習慣，特別是注意成分標示中「人工添加物」對健康可能造成的影響。並應引導家中學童選購零食時，注意檢視食品標示，避免過量攝取著色劑、甜味劑及鈉。（編輯：管中維）1140606