加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
新北烏來2顆大落石占據車道 暫單線雙向通車
首頁 / 生活

消基會零食調查 逾半標示不符規定

2025/6/6 16:31
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北6日電）消費者文教基金會今天公布市售零食調查，逾半標示不符規定。消基會提醒消費者，選購商品時，應養成仔細檢視商品標示的習慣，並注意避免過量攝取著色劑、甜味劑及鈉。

消基會發布新聞稿，這項調查於2025年2月，在台北市、新北市、台中市、台南市及高雄市的連鎖便利商店及商行，及網路購物平台「熱銷」分類購買零食樣品，其中糖果類9件、點心麵及餅乾類5件、果乾及蜜餞類2件與其他類4件，共20件；3件為散裝樣品，其餘皆為包裝食品。

消基會表示，17件包裝食品中，1件沒有標示原產地外，各有5件為台灣及中國大陸、各有2件來自印尼及馬來西亞、各有1件來自韓國與捷克。

依據調查結果，標示違規的包裝樣品，包括：9件標示調查不符合（僅標示保存日期、無中文標示、著色劑或甜味劑測試標示結果不符及鈉含量標示值誤差超過120%的情況）及1件散裝食品未標示產地。若判定不符規定，依食安法，可處新台幣3萬元至300萬元罰鍰，情節重大者可命歇業、停業或廢止登記事項，並禁止1年內重新登錄。

消基會說，鈉攝取過高時可能引起高血壓、心臟病及腎臟負擔，衛生福利部國民健康署建議健康成人每日鈉攝取量應控制在2400毫克（約6公克鹽）以下。

另外，調查顯示有2件著色劑與包裝標示不符，消基會指出，依食安法第45條，可處4萬元至400萬元罰鍰，再次違規者可能面臨歇業、停業或登記事項廢止，並禁止1年內重新登錄。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

消基會說，調查中有1件甜味劑使用範圍不符「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，依食安法可處3萬元至300萬元罰鍰，情節重大者也可能面臨歇業、停業或登記事項廢止，並禁止1年內重新登錄。

消基會建議，消費者選購商品時，應養成仔細檢視商品標示的良好習慣，特別是注意成分標示中「人工添加物」對健康可能造成的影響。並應引導家中學童選購零食時，注意檢視食品標示，避免過量攝取著色劑、甜味劑及鈉。（編輯：管中維）1140606

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

70
更多編輯台推薦新聞：