新北辦「八歲K9」首映 呈現警察警犬情感連結

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（中央社記者王鴻國新北15日電）慶祝警察節並慰勞基層平日的辛勞，新北市政府警察局特別舉辦紀錄片「八歲K9」電影首映會，忠實呈現警犬在訓練與執勤任務中的專業精神與情感連結。

市警局新聞稿指出，「八歲K9」預定於6月20日於全台院線上映，但在新北市警察之友會理事長黃志彰包場下，特別於警察節當日在板橋大遠百威秀影城舉辦首映會。

會中，新北市副市長朱惕之、警察局長廖訓誠及導演張緯誌、林意婷都出席。活動現場準備紀念品與餐點，讓員警與眷屬在溫馨氛圍中共享難得時光，促進情感交流，紓解身心壓力。

市警局表示，紀錄片「八歲K9」由導演張緯誌與林意婷歷時8年拍攝完成，深入紀錄新北市政府警察局警犬隊的成長歷程，忠實呈現警犬在訓練與執勤任務中的專業精神與情感連結。片中不僅展現人犬之間深厚情誼，也揭示警察工作的挑戰與無聲奉獻，兼具情感溫度與教育價值。

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朱惕之表示，警察節不只是慶祝，更是向所有堅守崗位、默默奉獻的警察致敬的重要時刻。感謝所有員警夜以繼日地守護市民安全，也感謝警眷長年以來的理解與支持，並特別感謝黃志彰的大力支持，讓這場專屬於新北警的電影首映更加溫馨且具意義。

新北市政府動物保護防疫處表示，為感謝警犬在各項勤務中與員警並肩作戰、默默守護城市安全。動保處除了協助警犬健康檢查，還提供了健康大禮包，內容包含驅蟲藥、清耳液、洗毛精等、疫苗注射及照護衛教，期盼讓牠們在執勤期間能維持健康狀態並擁有良好生活品質。（編輯：陳清芳）1140615