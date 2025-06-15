女子體操亞錦賽 台灣瑞典混血陳瑞安地板第6名

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（中央社記者黎建忠台北15日電）台灣、瑞典混血女子體操好手陳瑞安，今天在亞錦賽地板決賽發生踩線出界失誤，最終以12.800分排在第6，另外，平衡木排第8，結束她穿台灣戰袍首場國際賽。

現年21歲的陳瑞安（Tonya Paulsson）媽媽是台灣人、爸爸是瑞典人，她是台灣史上首名轉籍的女子體操選手，這場亞錦賽是陳瑞安首披台灣隊戰袍出賽，她在個人全能獲得第4，並且在高低槓、地板、平衡木等3個單項都闖進決賽。

陳瑞安在昨天的高低槓獲得第5，今天來到比較拿手的地板項目，她選擇難度分5.000的套路，最終執行分獲得7.900，只可惜在第1趟加速做完動作後，因動能太強不慎踩出界外，最終總分被扣了0.1分。

教練鄭焜杰在接受中央社訪問時表示，今天在地板決賽還是出現失誤，第1趟出界、第3趟也落地太早，這些都是容易造成扣分的原因，回去台灣後還要再檢討。

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鄭焜杰強調，接下來，距離德國世大運剩下不到1個月的時間，「要盡快跟瑞安討論如何修正地板項目的動作；她力量太過強大，衝刺做完動作後，都很容易發生踩線出界的毛病」。

至於平衡木項目，陳瑞安保守登場，只選擇4.800分的套路，是決賽8人當中難度分最低的，最終執行分7.133分、總分11.933分排名第8收尾。（編輯：管中維）1140615